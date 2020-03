Coronavirus: un Québécois vit la Pologne en quarantaine

Une famille québécoise vivant en Pologne a appris avec étonnement mercredi que le pays a choisi de se placer en quarantaine et ce, même si le pays ne compte à ce jour aucun décès lié au coronavirus et moins d’une trentaine de cas répertoriés.

«C’est sûr que c’est une surprise», réagit spontanément le consultant en communication Jasmin Lemieux-Lefebvre, joint à Varsovie, où il s’est établi avec sa conjointe polonaise et leurs deux enfants en août dernier.



En début de semaine, la Pologne interdisait pour un mois les rassemblements de plus de 1000 personnes, forçant le report ou l’annulation d’événements sportifs, culturels et économiques. Mercredi, bien que le pays n’affichait que 25 cas de COVID-19, les autorités ont annoncé la fermeture des cinémas, des musées, des garderies, des écoles et des universités du 12 au 25 mars, dans la foulée du coronavirus.



En mode prévention

«Il y a deux écoles de pensées: est-ce que c’est trop? Ou est-ce la manière forte pour éviter la propagation?», questionne Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui s’est fait connaitre à Québec dans les dernières années pour avoir été porte-parole du Diocèse de Québec.



Selon lui, le gouvernement a posé les bonnes actions. «Au niveau de la santé publique, il n’y a pas 56 moyens pour bloquer une propagation. Et je suis de ceux qui pensent que c’est mieux d’être dans la prévention», affirme-t-il.



«On l’a vu: dès qu’il y a un foyer d’éclosion, ça peut y aller de façon exponentielle. Voyant ça, je pense que les gens sont naturellement portés à comprendre que c’est une nécessité. Et on va s’adapter», analyse-t-il.



Pas de panique

Pour le moment, aucune panique ne semble gagner la Pologne, dans la foulée du coronavirus. Jasmin et ses gamins de 9 et 13 ans ont fait l’épicerie mardi, sans constater de pénurie quelconque. «C’est ce qui est particulier : on arrive avec des mesures drastiques de quarantaine, mais la vie est normale», souligne-t-il.



Certes, les masques et le Purell sont absents des tablettes. Pour le moment. Le gouvernement polonais a mandaté une compagnie nationale pétrolière pour produire un million de litre de gel désinfectant. « Ça va être prêt dans la prochaine semaine.»



Effet domino?

Le communicateur se questionne maintenant sur le possible effet domino de cette quarantaine. «En France, il y a près de 2000 cas, et les gens doivent se demander pourquoi il n’y a pas [de quarantaine], dit-il. La Pologne est le premier pays à le faire et probablement que d’autres le feront dans les prochains jours.»



Chose certaine, ces mesures constituent tout un casse-tête pour les parents, qui ressortent tout juste de deux semaines de relâche scolaire. «On va s’ajuster. Il va falloir être créatifs ! Parce que ce n’est pas vrai qu’on va laisser les enfants devant les écrans pendant deux semaines», termine le papa.