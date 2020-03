Désinfecter les transports en commun

Des mesures supplémentaires pour désinfecter les équipements dans les transports en commun ont été prises dans les dernières semaines.

Ainsi, La Société de transport de Montréal (STM) a intensifié encore une fois la fréquence de nettoyage des trains, stations et autobus.

«Déjà, dans les derniers jours, on avait accéléré le tout. Là, ça va se faire sur une base un peu plus rapprochée qu'aux sept jours. On accélère le tout», explique Philippe Déry, porte-parole à la STM.

«Aussi, pour nos employés, on va leur distribuer des lingettes désinfectantes.

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) prend aussi les grands moyens.

Les véhicules sont nettoyés tous les jours, mais le ménage plus en profondeur est normalement effectué aux six à huit semaines.

«On va s'assurer qu'il y a des nettoyages plus en profondeur de tous les éléments qui sont à risque. Les surfaces qui sont à risque, comme les poteaux, les sangles, toutes les tubulaires, les poignées, les fenêtres, seront nettoyées tous les deux jours, pour l'ensemble de la flotte», précise le directeur général du RTL, Michel Veilleux.

Par ailleurs, «exo» a annoncé qu'elle déployait aussi des mesures supplémentaires de prévention pour ses trains.

Les surfaces de contact seront dorénavant nettoyées au quotidien, les jours de semaine.