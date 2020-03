Le milieu sportif en mode alerte

L’annulation et le report des rendez-vous sportifs se sont multiplié en Amérique du Nord, mercredi, en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans la NBA, les Warriors de Golden State ont annoncé qu’ils disputeraient tous leurs matchs à domicile à huis clos jusqu’au 21 mars. C’est donc devant des gradins vides qu’ils affronteront les Nets de Brooklyn, jeudi, au Chase Center, à San Francisco. La formation californienne a pris cette décision à la suite de consultations avec les autorités dirigeantes de la ville et du comté local. Aussi, elle pourrait appliquer cette mesure préventive à ses autres matchs à domicile dans les prochaines semaines. Les Warriors ont encore 16 rencontres à disputer au Chase Center d’ici la fin du mois d’avril.

Du côté de la MLS, la rencontre qui était prévue entre les Sounders et le FC Dallas, le 21 mars, au CenturyLink Field de Seattle, a été reportée. Le tout fait suite à la demande du gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, qui a interdit les événements publics et privés comptant plus de 250 personnes.

Pour leur part, les Silvertips d’Everett et les Thunderbirds de Seattle, deux organisations de cet État évoluant au sein de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, se conformeront à la directive d’Inslee.

Enfin, le match de la XFL qui opposera les Wildcats de Los Angeles aux Dragons de Seattle, dimanche, au CenturyLink Field, sera disputé à huis clos.