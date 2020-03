L’expérience de Seattle pour aider Québec?

Entré en fonction en février 2019, le tunnel de la route 99 à Seattle est un projet qui a été long à aboutir. Les travaux ont commencé en 2013, mais des ennuis avec le tunnelier, l'équipement qui sert à creuser le tunnel, ont entrainé un retard de deux ans dans les échéanciers prévus.

«Il y a beaucoup de spéculation que la machine n’était pas bien conçue», explique Jean Habimana, ingénieur en tunnel. L’expert a agi comme consultant pour l'État de Washington dans le cadre de ce projet.

L'important bris sur la tête du tunnelier a nécessité l'excavation d'un immense trou à partir de la surface pour permettre d'atteindre la machine et la réparer.

«C’est un milieu risqué, il faut le reconnaître. Il faut savoir qu’on ne part pas vraiment dans la certitude. On travaille dans le sol, on ne peut pas tout prévoir. Un projet sur 10 ne marche pas au niveau financier et ce projet fait plus de bruit. Alors que neuf projets sur 10 marchent très bien», ajoute M. Habimana.

Pour l'expert, le plus grand défi dans un tel projet est de bien connaitre l'état du sol à excaver.

«Un tunnel, c’est un premier grand risque à la géologie. C’est la géologie qui gouverne. Le plus d’investigation géotechnique qu’on fait, le mieux c’est», soutient l’expert.

Les données à ce sujet ne sont pas encore connues, mais pour le géologue Pierre Leboeuf qui a participé à une étude de préfaisabilité d'un tunnel entre Québec et Lévis en 2016, creuser dans en dessous du fleuve à la hauteur du nouveau trajet prévue ne se fera pas facilement.

«Dans le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis, la profondeur du lit du fleuve est à 50 mètres minimum. On a peut-être le socle rocheux à une profondeur plus grande encore. Donc, il y a un inconnu au niveau de la nature des sols. On va rencontrer des difficultés et des zones de failles. Même si on est dans le roc du côté sud, ce ne sera pas nécessairement facile. Mais ce n’est pas impossible non plus», estime le géologue Pierre Leboeuf.

Pour le projet de Seattle, un gros tunnel a été privilégié plutôt que deux plus petits pour aménager quatre voies de circulation. Serait-ce l'option à envisager pour Québec qui planifie un tunnel à six voies incluant celle pour le transport en commun?

«Ce sont deux techniques qui existent dans l’industrie. Chaque cas a son pour et son contre. Pour Québec, les deux sont faisables. Il est clair que ce sont des études que l’on devrait faire», soutient Jean Habimana.

Le contrat pour l'aménagement complet du tunnel de Seattle s'est élevé à plus de 3 milliards $ américain. Un tunnel d'un peu moins de 3 km. Selon l'expert il est difficile de comparer les coûts entre les tunnels en raison des particularités de chacun et des conditions de construction.

Mais en ce qui concerne le budget souvent avancé de quatre milliards $ pour un tunnel à Québec qui serait 3 fois plus long que celui de Seattle.

«Tout dépend des options qui ont été choisies. Il y a 10 ans, ça coûtait trois milliards de dollars américains, c’est clair qu’il faut comparer», conclut M. Habimana qui n'exclut pas que le tunnel entre Québec et Lévis pourrait coûter plus cher que prévu.