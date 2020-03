Encore mercredi, des passagers de retour de zones en quarantaine comme l’Italie se sont inquiétés de l’absence de mesures de dépistage pour la Covid-19 à l’aéroport Montréal-Trudeau. Pour les analystes de «La Joute», la situation dépasse l’entendement.

«Je suis surpris, je ne comprends pas ça, s’emporte Pierre Nantel. Ils n’arrivent pas du Brésil, ils arrivent d’Italie! L’Italie est actuellement en quarantaine à la grandeur du pays.»

L’analyste regrette qu’on «s’énerve» pour un cas confirmé de coronavirus qui a utilisé un autobus à Longueuil, mais qu’on ne prenne aucune mesure pour surveiller un avion bondé à son retour d’Italie.

«Il y a des gens qui sortent d’un pays en quarantaine, puis on leur donne un dépliant et on leur dit bye? C’est beaucoup trop léger comme mesures», tranche-t-il.

Il demande des explications du gouvernement fédéral, sous qui est la responsabilité des services frontaliers. Idem pour l’analyste Antonine Yaccarini, qui encourage Ottawa à prendre ses responsabilités, comme le font le gouvernement du Québec et les milliers de citoyens qui ont adopté de meilleures pratiques sanitaires.

«C’est bien, ils soutiennent [financièrement] les provinces et la recherche, mais l’urgence, actuellement, c’est d’empêcher le virus d’entrer», dit-elle.

Le gouvernement aura beau annoncer des mesures et prévoir des montants pour soutenir les Canadiens touchés par le coronavirus, si rien ne change sur le terrain, ces actions ne serviront à rien, conclut-elle.

