Pas d’Aire Commune dans le Mile-End cet été

Les adeptes de l’Aire Commune du Mile-End, un espace de travail partagé en plein air, devront se trouver un autre endroit pour œuvrer, réseauter ou socialiser cet été.

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a refusé de renouveler le permis qui permettait à l’organisme Îlot 84 d'offrir un environnement de travail à ciel ouvert et gratuit. Des activités professionnelles ou sociales y étaient aussi organisées.

«C’est une décision qui ne nous appartient pas», mais qui relève de l’arrondissement, a commenté Philippe Pelletier, cofondateur d'Aire Commune.

Après un projet-pilote d’un mois en 2017, la grande terrasse d’Aire Commune avait été accessible durant les étés 2018 et 2019.

Durant la dernière saison estivale, 77 000 visites, dont 12 000 en journée, avaient été recensées, selon M. Pelletier.

«C’est certain qu’on s’explique mal cette décision, a-t-il dit. L’an dernier, on parle de plus de 2,3 millions $ en retombées économiques pour les commerces avoisinants.»

L’arrondissement souhaite mener des consultations publiques sur l’avenir du secteur Saint-Viateur Est, incluant le terrain qui était occupé de façon éphémère par Aire Commune.

Pendant la durée de celles-ci, le terrain situé au 5705, avenue de Gaspé restera vacant.

Le cofondateur d’Aire Commune évoque «une divergence d’opinions quant au type de projet et d’activités qu’il devrait y avoir dans ce secteur».

Pas basé sur des plaintes

Des efforts ont été faits pour ne pas incommoder le voisinage, souligne M. Pelletier. «Il y a eu très peu de plaintes de bruit liées à Aire Commune», a-t-il dit.

«Moins d’une dizaine» ont été formulées directement à l’organisation. Cela dit, les citoyens peuvent aussi porter plainte aux autorités.

L’arrondissement a confirmé que «la décision n’a pas été prise sur la base de plaintes».

«Nous comprenons l'attachement des citoyens à l'égard d’Aire Commune, qui est là depuis trois ans, et avons apprécié notre collaboration avec eux», a fait valoir Marie Plourde, conseillère d’arrondissement pour le district du Mile-End, via une déclaration écrite.

«Nous avons toujours été transparents sur la nécessité de tenir des consultations publiques portant sur le secteur des abords de la voie ferrée et le corridor de biodiversité qui se situe dans le prolongement du Champ des possibles. C'est pourquoi tous les permis qui ont été octroyés à Aire Commune étaient de courte durée (1 an).»

Plusieurs sont déçus

Plusieurs internautes ont communiqué leur déception via la page Facebook d’Aire commune. «Quelle tristesse et déception de voir que l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ne saisisse pas l’impact positif du projet Aire Commune sur le quartier», a dit une citoyenne, ajoutant qu’une «consultation publique ne devrait pas signifier laisser l’espace complet à l’abandon le temps qu’une décision soit prise».

Si certains étaient désolés à l’idée de ne plus pouvoir fréquenter ce lieu, d’autres ont souligné des inconvénients, comme l’achalandage. «C’était rendu tellement overcrowdé de toute façon», a noté un internaute.