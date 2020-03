Un passager rapatrié du «Grand Princess» contaminé

Les autorités de la santé publique du Canada ont fait savoir mercredi qu’un Canadien rapatrié au pays mardi après avoir séjourné sur le navire de croisière «Grand Princess», en Californie, est atteint du nouveau coronavirus.

Tous les 228 ressortissants canadiens qui ont pu prendre l’avion nolisé par Ottawa ne devaient pas présenter de symptôme de la maladie au moment de l'embarquement.

C’est le cas de ce passager qui a été autorisé à revenir au Canada à bord de l'aéronef affrété par le fédéral.

Une fois arrivé à la base militaire de Trenton, en Ontario, pour la quarantaine de 14 jours, il présentait une fièvre légère et une toux. Un test de laboratoire a finalement confirmé qu'il s'agissait de la maladie COVID-19.

«La personne est en isolement à l'établissement et fait l'objet d'évaluations et de suivis réguliers», a fait savoir l'Agence de la santé publique du Canada, soulignant qu’il n'y aurait pas plus de renseignements dévoilés à son sujet, afin de respecter la vie privée.

Jusqu’à présent, la COVID-19 a fait un mort au pays et près d’une centaine de cas ont été confirmés.

De ces cas, deux autres étaient des passagers du bateau de croisière «Grand Princess». Il s’agit d’un couple de sexagénaires.

D’ailleurs, les autorités canadiennes découragent les Canadiens d’opter pour des voyages de croisières dans le contexte actuel, surtout les personnes âgées ou ayant une condition médicale particulière.