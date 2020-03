Une trentaine de coups dans le corps de la petite Rosalie

Parce qu'elle trouvait que la petite Rosalie, 2 ans, était «fucking chiante», Audrey Gagnon a tenté de l'étrangler avant de lui donner 32 coups de dague nazie et jeter à la poubelle le petit corps de celle qu’elle avait mise au monde.

Toute de noir vêtue, le teint pâle, les traits tirés et d’une voix où perçaient parfois des sanglots, Gagnon, 25 ans, a plaidé coupable aux accusations de meurtre au 2e degré et d’outrage à un cadavre portées contre elle.

Condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité, elle ne pourra pas faire de demande de libération conditionnelle avant 14 ans.

«La petite est fucking chiante à soir» ont été les derniers mots qu’elle a utilisés pour parler de sa fille à un ami alors qu’elle se trouvait chez sa nouvelle fréquentation, en avril 2018.

Quelques jours auparavant, la jeune femme et Rosalie s’étaient fait expulser de la maison Marie-Rollet, un centre d’hébergement qui vient en aide aux femmes en difficultés.

Selon l’avocat de la défense, Me Marco Robert, ce soir-là, les intervenants ont «failli au filet de sécurité» qu’ils auraient dû déployer après avoir mis à la porte la mère de famille sans ressources.

La dernière nuit de Rosalie

«Après le meurtre, Audrey Gagnon a installé Rosalie dans sa poussette et elle a quitté le logement», a rappelé le poursuivant, Me François Godin devant une salle vide où aucun proche ne s'était rassemblé.

La femme s’est alors dirigée vers le parc Terrasse Bon Air à Charlesbourg où, «incapable de continuer d’avancer avec la poussette» elle l’a laissé sur place pour continuer avec Rosalie dans les bras.

«Elle a fini par laisser tomber le corps de l’enfant au fond d’un bac de poubelle vert et a poursuivi sa route en trainant le bac qu’elle a abandonné sur l’avenue de Gaulle», a ajouté le poursuivant.

De retour chez son ami, Audrey Gagnon a « nettoyé l’appartement et jeté les objets reliés au meurtre et au nettoyage de la scène de crime», a mentionné Me Godin.

Puis, quand son petit ami est revenu, «ils ont eu une relation sexuelle» puis, Gagnon s’est endormie peut-on lire dans une requête qui se trouve au dossier de la Cour.

Aveux

Le lendemain matin, la poussette abandonnée et ensanglantée a été découverte et les enquêteurs ont remonté la piste jusqu’à la mère de famille qui a d’abord choisi de mentir pour finalement mentionner « qu’elle se souvenait peu de l’endroit où elle avait laissé l’enfant».

Elle a accepté de monter à bord de la voiture du service de police de la ville de Québec, puis a mené les policiers jusqu’au corps de la petite.

À 16h15, les enquêteurs ont découvert la fillette enveloppée dans une couverture bleue.

Suivie en psychiatrie

Selon les faits exposés en Cour, Audrey Gagnon était bien connue à l’hôpital de l’Enfant-Jésus où elle était suivie en psychiatrie depuis longtemps en raison de son trouble de la personnalité.

Même si rien ne pourra jamais excuser le geste horrible posé par la femme de 25 ans en avril 2018, certains pans de l’histoire dévoilée, mercredi, par les avocats sont venus teinter le drame de nouvelles couleurs.

Notamment parce que Gagnon a débuté sa vie, «de sa naissance jusqu’à l’âge de six ans», en famille d’accueil en raison de «ses propres parents qui étaient toxicomanes», a mentionné le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me François Godin.

«Placée dans une famille, elle a été victime d’abus physique et psychologique de la part de l’homme», a souligné le poursuivant.

Victime d’un choc post-traumatique, Audrey Gagnon s’est mise à consommer des stupéfiants jusqu’à développer une dépendance aux hydromorphones, ce qui l’a amené plus tard à s’impliquer dans un programme de méthadone pour pallier son manque.

« Depuis la naissance de sa fille, elle avait effectué une certaine forme de reprise en main. Je ne vous dirais pas qu’elle était exemplaire, mais ça allait beaucoup mieux», a d’ailleurs tenu à souligner l’avocat de la défense, Me Marco Robert pendant que sa cliente s’essuyait un œil discrètement.

Le 20 février 2018, Audrey Gagnon qui n’a pratiquement pas de famille a trouvé refuge avec sa fille à la maison Marie-Rollet. Toutefois, après avoir eu, selon le poursuivant, «des comportements impolis envers les membres du personnel», la jeune femme et son enfant ont été expulsés à 22h le soir du 12 avril.

«Elle a tenté de joindre des gens, sans succès. Les gens de la maison ont tout de même décidé de la mettre à la porte avec un enfant de deux ans», a laissé tomber l’avocat de la défense.

«Vous avez commis l’irréparable. Vous avez enlevé la vie à votre enfant, votre propre chair. Vous avez commis l’infraction la plus grave au Code criminel. En espérant qu’avec le temps, vous allez cicatriser vos blessures, vos plaies intérieures et vous soigner», a pour sa part dit le juge Carl Thibault avant de condamner l’accusée.