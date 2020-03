Air Canada a décidé hier d’annuler tous ses vols vers l’Italie en raison de l’épidémie de COVID-19 qui sévit dans le pays et ne prévoit pas reprendre les vols avant le 1er mai. Plusieurs autres compagnies aériennes ont pris des mesures similaires dans le monde.

Quel est le mode d’emploi pour les voyageurs à l’heure du coronavirus? Jacob Charbonneau, président de volenretard.ca, nous conseille.

On a des billets d’avion pour l’Italie, quoi faire?

«Il faut regarder si le vol a toujours lieu parce qu’on sait que Air Canada a suspendu ses vols jusqu’au 1er mai minimum, Air Transat commence à voler dans le coin du 10 avril, mais pense à repousser».

«Ensuite, il faut regarder les politiques qui ont été mises en place par les compagnies aériennes, on a assoupli les règles au niveau de la modification, donc on peut modifier les dates et la destination».

«Si la ligne aérienne annule son vol, la nouvelle charte protège les voyageurs».

Quoi faire si on a des billets d’avion vers un pays qui n’est pas touché, mais qu’on ne se sent pas à l’aise d’y aller?

«Les différentes compagnies vont permettre de changer les dates ou la destination sans frais. Pour les recours ça dépend, s’il y a un avis officiel du gouvernement généralement on permet l’annulation».

«Pour les assurances ça dépend, ce n’est pas tous les assureurs qui vont couvrir les cas pour le coronavirus, donc on vraiment valider et il y aussi le fonds d’indemnisation qui peut couvrir dans certaines situations».

