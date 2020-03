Bianca Longpré et sa petite famille sont en quarantaine volontaire depuis leur retour de la Floride, mardi dernier. En entrevue avec Denis Lévesque, la «mère indigne» explique ce qui motive sa décision.

Tout allait pourtant bien quand ils sont revenus au pays : ses trois enfants ont même été à l’école mercredi. Mais Bianca Longpré a remarqué que son plus jeune garçon s’est mis à tousser, suivi de ses deux autres enfants.

«Je suis une ancienne infirmière. Je sais que les chances [d’attraper le coronavirus] sont quand même faibles, mais on est allés à Disney, il y a eu plusieurs cas en Floride... On s’est dit peut-être, il y a des chances.»

C’est à ce moment que la décision de s’isoler s’est imposée d’elle-même. Pour protéger son entourage, mais aussi les personnes plus vulnérables, comme sa mère qui voyageait avec eux et qui connait certains problèmes de santé.

Ni d’une ni de deux, elle a appelé le 811 pour connaître la marche à suivre. Après un total de cinq heures et demie en ligne, elle a finalement eu une infirmière au téléphone. On lui a donné un rendez-vous à l’Hôpital de Saint-Eustache dans les prochains jours pour passer un test de dépistage.

En réponse à Denis Lévesque qui a demandé des nouvelles de la mère de la blogueuse, Bianca Longpré a répondu du tac au tac : «On l’a embarrée dans la cave! Non, au 811, on nous a dit qu’on pouvait continuer d’avoir des contacts avec elle, comme on venait de passer 10 jours ensemble», précise-t-elle.

Pour ceux et celles qui doutent encore de l’importance des mesures de confinement et de la distanciation sociale, la mère de trois enfants a un message clair. « J’espère que les gens autour de ces personnes-là vont dire "voyons donc, ça a pas d’allure"! Surtout les voyageurs. Il faut absolument qu’on cesse la contamination de ce virus-là.»

Avant même que François Legault annonce l’interdiction des rassemblements de 250 personnes ou plus, Bianca Longpré avait déjà pris la décision d’annuler ses spectacles prévus dans les deux prochaines semaines. «C’est une question de respect», conclut-elle.