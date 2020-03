Chaque année au Québec, il y a plus de 200 000 incidents et accidents dans les CHSLD. Ce sont les chutes qui sont les plus nombreuses, viennent ensuite les erreurs de médication, les événements liés aux traitements, aux équipements, aux effets personnels.

Cette semaine, l’émission «J.E» s’intéresse à cette maltraitance dont sont victimes les personnes âgées dans les CHSLD. Ça comprend aussi les cas d’abus, de harcèlement, d’intimidation et d’agressions comme celle subie par Marguerite Séguin.

La femme âgée de 99 ans habite dans un CHLSD dans l’ouest de l’Île de Montréal. Le 27 mai 2019, elle a été poussée dans un mur alors qu’elle était en chaise roulante.

En plus d’une ecchymose à la tête, elle s’est blessée aux pieds et aux genoux en tentant d’amortir le choc lorsque sa chaise a percuté le mur.

Une infirmière auxiliaire a été accusée de voies de fait à la suite de cet incident.

«Elle m’a dit vient t’asseoir ici, je pensais qu’elle voulait m’aider», confie madame Séguin à l’équipe de «J.E».

«Mais non, elle m’a swigné là-dedans», dit-elle en parlant du mur de la salle de toilette. «Je ne veux plus qu’elle vienne ici. C’est effrayant me faire ce qu’elle m’a fait. Je ne veux pas mourir comme ça moi», raconte-t-elle avec émotion.

«C’est dans les cas extrêmes de maltraitance, c’est un acte criminel», affirme l’avocat Paul Brunet du Conseil de la protection des malades. «C’est triste et tragique qu’on ait encore affaire à du personnel qui réagit de la sorte face à des résidents aussi vulnérables que cette dame-là», ajoute-t-il en entrevue à l’émission «J.E».

«Ce qui constitue maltraitance n’est pas nécessairement de la violence. Quand le personnel lève, manipule rapidement, bouscule pour mettre un résident dans son fauteuil, ce n’est pas violent. C’est ça la maltraitance, poser des gestes ou omette de les poser», conclut l’avocat.

Des employés de CHSLD, préposés aux bénéficiaires et infirmières auxiliaires ont témoigné des conditions difficiles, de la surcharge de travail et des choix déchirants qu’ils doivent faire à chaque jour avec les aînés.

Une préposée a livré un touchant témoignage à «J.E».

«On m’avait dit, ça prend du cœur pour travailler là, mais ton cœur faut que tu le laisses de côté quand tu commences ton quart de travail là. T’sé je suis qui pour décider qui va être propre aujourd’hui. C’est qui qui ne le sera pas parce qu’on est en manque de personnel. Il faut couper quelque part. On coupe les bains, les collations, les sorties. J’ai l’impression de participer à la maltraitance tous les jours que je travaille», conclut-elle.

«C’est sûr que ceux qui ont de la famille, de la surveillance, ceux qui parlent et qui sont lucides vont passer avant parce qu’ils vont faire des plaintes. Faut pas que les boss aient du trouble», affirme une autre préposée. «Ce qui m’attriste le plus, c’est de voir ces personnes âgées qui ont travaillé si fort toute leur vie», poursuit-elle.

Il y a plus de 37 000 résidents de CHSLD au Québec. L’été dernier, un recours collectif a été intenté pour qu’ils obtiennent des indemnisations pour la maltraitance qu’ils subissent : 400 bénéficiaires sont inscrits jusqu’à maintenant.