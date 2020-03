Le gouvernement fédéral répète que les mesures de dépistage de la COVID-19 dans les aéroports ont été renforcées. Or, tous les voyageurs qui rentrent au pays le disent : aucun contrôle n’est effectué.

Chaque jour, des témoignages de voyageurs qui rentrent au pays de zones sévèrement touchées par la pandémie par l’aéroport Montréal-Trudeau font état de l’absence de mesures. On leur demande s’ils ont des symptômes et, si ce n’est pas le cas, on leur remet un simple dépliant.

«Comment peut-on d’un côté penser à fermer les écoles, empêcher les rassemblements de plus de 250 personnes, fermer la LNH et, de l’autre, continuer de laisser entrer des avions plein de gens de ces pays-là sans aucune vérification? C’est un non-sens», dit l’analyste Thomas Mulcair.

Ottawa s’entête pourtant à affirmer que les mesures ont été renforcées, quand on donne une réponse sur la question.

«C’est totalement inexact de dire qu’en ce moment, on effectue un contrôle serré au niveau des aéroports et des douanes. Ce n’est pas vrai», s’insurge l’analyste Diane Lamarre, qui réclame depuis déjà plusieurs jours un resserrement des mesures à l’aéroport.

«On est dans la négation d’un enjeu qu’on ne semble pas être capable d’aborder et de traiter correctement», poursuit-elle.

D’autant plus que la décision des États-Unis d’interdire l’accès aux voyageurs provenant d’Europe fera en sorte que ces mêmes voyageurs effectueront inévitablement un crochet vers Montréal ou Toronto pour ensuite franchir la frontière vers nos voisins du sud.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.