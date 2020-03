Forte hausse du dividende de Québecor

Grâce à une hausse des revenus et des profits au quatrième trimestre de l’exercice 2019, Québecor a annoncé jeudi matin une hausse de 78 % de son dividende trimestriel.

Le montant versé pour les actions de catégorie B passe donc de 0,1125 $ à 0,20 $. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif d'atteindre progressivement un dividende représentant de 30 % à 50 % des flux monétaires libres annuels de l’entreprise qui contrôle Vidéotron et Groupe TVA.

Pour la dernière période de trois mois, Québecor a vu ses revenus grimper de 49,1 millions $, soit 4,5 % par rapport au dernier trimestre de 2018. Les revenus se sont ainsi établis à 1,14 milliard $.

Les profits ont suivi une courbe similaire, puisqu’ils ont bondi de 27,6 millions $ (0,11 $ par action) au quatrième trimestre de 2019 comparativement à la même époque un an plus tôt. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a donc été de 145,1 millions $ (0,57 $ par action de base) contre 117,5 millions $ (0,46 $ par action de base) il y a douze mois.

Les résultats pour l’ensemble de l’exercice 2019 sont dans la même veine que ceux du dernier trimestre. Les revenus ont augmenté de 112,8 millions $ (2,7 %) par rapport à 2018 pour se chiffrer à 4,29 milliards $.

Les profits ont cru de 249,1 millions $ (0,86 $ par action de base) durant la même période. Ils ont été de 652,8 millions $ (2,55 $ par action de base) en 2019.

«L'exercice 2019 a été remarquable pour Québecor tant au chapitre de la rentabilité financière qu'en matière d'avancées technologiques», a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par communiqué, jeudi matin.

«La solidité de nos résultats financiers et de notre modèle d'affaires nous permet de continuer à investir dans des projets porteurs et dans les technologies avancées qui favorisent notamment la poursuite de notre croissance en téléphonie mobile. D'ailleurs, je suis très fier de la hausse de 176 700 lignes en téléphonie mobile en 2019, qui représente l'augmentation annuelle la plus élevée depuis le lancement de notre réseau mobile en 2010», a ajouté M. Péladeau.

COVID-19

Malgré le ralentissement économique prévu en raison de la propagation du COVID-19 partout sur la planète, Québecor ne s’attend pas à être trop affecté par cette pandémie.

«Du point de vue financier, cette situation n'aura vraisemblablement pas d'incidence importante sur l'entreprise, bien que notre secteur Sports et divertissement pourrait être impacté si la situation devait s'aggraver au Québec », a précisé Pierre Karl Péladeau.

Par ailleurs, l’ancienne présidente et chef de la direction de Vidéotron, Manon Brouillette, a annoncé sa démission comme administratrice au sein du conseil de Québecor. Elle avait laissé la tête de Vidéotron à la fin de 2018 après avoir pris les rênes de l’entreprise en mai 2013.

Au sein du conseil, elle sera remplacée Michèle Colpron.

«Forte d'une expérience de plus de 30 années en tant que cadre pour des institutions financières, dont 12 années à la Caisse de dépôt et placement du Québec, madame Colpron siège actuellement aux conseils d'administration du Fonds de solidarité FTQ, de la Banque de l'infrastructure du Canada et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)», a dit Brian Mulroney, président du conseil d'administration de Québecor et de Québecor Média.