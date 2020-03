La CDPQ met la main sur Plenary Americas

La Caisse de dépôts et placement du Québec (CDPQ) a annoncé jeudi avoir mis la main sur Plenary Americas, une firme d’investissement spécialisée dans les infrastructures développées en partenariat public-privé (PPP).

Le montant de l’acquisition de cette filiale de l’entreprise australienne n’a pas été communiqué.

«Pour la Caisse, il s’agit d’une occasion de renforcer notre présence dans le secteur des infrastructures sociales et de créer une plateforme robuste de développement d’actifs qui sont au cœur des collectivités», a indiqué par voie de communiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

Plenary Americas est impliqué dans 36 projets sur le continent, dont plusieurs hôpitaux, campus, et infrastructures routières.

«Il y a un alignement naturel entre la Caisse et Plenary Americas sur le plan de la philosophie d’investissement, de la culture et des valeurs, a indiqué pour sa part Brian Budden, président de Plenary Americas. Nous sommes très enthousiastes relativement au potentiel de cette nouvelle plateforme, et nous croyons fermement que notre expertise en PPP, combinée à la solidité et à l’expérience en investissement de la Caisse, nous permettra de saisir de nouvelles occasions.»

La CDPQ possédait déjà 20 % de la filiale Asia Pacific.