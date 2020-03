La France ferme toutes ses écoles, universités et garderies

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir que les garderies et le système scolaire, de la maternelle aux universités, seront fermés dès lundi et jusqu'à nouvel ordre pour enrayer la propagation du coronavirus, et a demandé aux personnes de plus 70 ans de rester chez elles.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Toutes nos réponses à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Explosion du nombre de cas au Royaume-Uni, plus de 1000 morts en Italie

Le chef de l'État qui a évoqué «la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle» a par ailleurs appelé l'ensemble des Français à limiter au «strict nécessaire» leurs déplacements.

Dans une allocution solennelle aux Français, il a cependant annoncé le maintien du premier tour des élections municipales, prévu dimanche.

Sur le plan économique, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement «de préparer un plan de relance national et européen», invitant les 27 à «réagir vite et fort».

Il a aussi annoncé qu'il allait proposer au président américain Donald Trump, qui occupe la présidence tournante du G7, une initiative «exceptionnelle» pour faire face à la pandémie qui met en péril toute l'économie mondiale.

Appelant à éviter le repli nationaliste, il a concédé que la fermeture des frontières pour lutter contre la propagation du coronavirus sera probablement nécessaire, mais devra être décidée au niveau européen.

La France comptait en fin d'après-midi jeudi 2876 personnes infectées par le virus et 61 décès.