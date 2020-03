La MLS suspend sa saison

À l’instar de la NBA, la ligue professionnelle nord-américaine de soccer, la Major League Soccer (MLS), a suspendu sa saison en raison des craintes liées à la pandémie de Covid-19.

La décision est en vigueur pour les 30 prochains jours, a indiqué la ligue dans un communiqué.

Major League Soccer Suspends Season for 30 Days pic.twitter.com/P0HEPmsnkx — Major League Soccer (@MLS) March 12, 2020

«Nos équipes se sont unies pour soutenir l’idée de suspendre notre campagne, selon les recommandations des centres de contrôle et de prévention des maladies [les Centers for Disease Control and Prevention], de l’Agence de santé publique du Canada et des autres autorités responsables de la santé. Cela s’inscrit dans le meilleur intérêt de nos partisans, joueurs, officiels et employés», a commenté le commissaire Don Garber.

La CONCACAF a par ailleurs annoncé jeudi que les activités de la Ligue des champions, à laquelle l'Impact de Montréal participe, sont momentanément suspendues.

L’Impact de Montréal devait disputer son prochain match de saison régulière en MLS le 21 mars contre le Minnesota United FC, au Allianz Field, à St. Paul. Précédemment, il devait affronter le C.D. Olimpia mardi dans le cadre du duel-retour du quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Le onze montréalais n’a joué que deux rencontres cette saison en MLS, l’emportant 2 à 1 lors de son match d’ouverture au Stade olympique contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre avant d’aller faire match nul 2 à 2 contre le FC Dallas, au Texas.