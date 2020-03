La pandémie de coronavirus créé beaucoup de panique au sein de la population partout dans le monde, mais évidemment aussi au Québec.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Plusieurs écoles ferment leurs portes de façon préventive

La psychologue Rose-Marie Charest considère que la situation est parfaite pour générer de l’anxiété.

«L’inconnu, tout ce qu’on ne contrôle pas, l’aspect humain très interpersonnel. Le fait que quelque chose de malheureux puisse provenir d’une autre personne, voire de n’importe qui autour de nous», explique-t-elle.

Il est possible de trouver des moyens pour contenir cette anxiété assure l’ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.

«Se détendre, regarder les nouvelles, s’informer de sources crédibles, ne pas être bombardé d’images constamment, ne pas regarder tout ce qui se dit partout. Après être informé, faire autre chose aide à se calmer», dit-elle.

Selon elle, il faut trouver une balance entre les faits et les mesures préventives qui sont mises en place, comme ç’a été le cas lors de la conférence du premier ministre du Québec et du directeur de la santé publique.

«Il faut donner un sens aux statistiques sinon les chiffres deviennent effrayants par eux-mêmes», ajoute la Dre Charest.

Une fois informé, c’est là qu’il faut s’interroger sur ce qu’il est possible de faire en tant que citoyen.

«Moi qu’est-ce que je peux faire pour me protéger? Pour protéger mes proches? Et je vais le faire. S’occuper du problème plutôt que de s’en préoccuper», affirme-t-elle.

Ce genre d’émotion peut être ressenti par les enfants. Il faut donc faire un effort supplémentaire pour ne pas les rendre anxieux à leur tour.

«Il faut les écouter, leur demander ce qu’ils savent, ce qui les préoccupe. Parce qu’avec les enfants, ce qui est très puissant, c’est l’imaginaire», précise la psychologue.

«Leur dire qu’on tient compte de leur sécurité, qu’on s’occupe d’eux, on va prendre les mesures. Eux autres peuvent continuer à jouer et nous on va leur dire quand se laver les mains, quand il ne faut pas sortir, là où il ne faut pas aller»,

De nombreuses personnes se sont préparées en allant faire des achats dans les épiceries et les magasins grande surface. Certains endroits font même face à une pénurie de papier de toilette.

«On cherche à se rassurer en prenant ce sur quoi on a le contrôle. Acheter du papier hygiénique ce n’est pas trop lourd, ce n’est pas trop cher. C’est la seule explication que je peux avoir», conclut-elle.