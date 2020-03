Début de saison retardé dans le baseball majeur

Le baseball majeur a officiellement pris la décision de suspendre son calendrier préparatoire en plus de retarder le début de la saison régulière d’au moins deux semaines en raison de la crise du coronavirus.

Cette décision entraîne également l'annulation des deux matchs préparatoires qui devaient avoir lieu les 23 et 24 mars au Stade olympique entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York.

«Cette action est prise pour la sécurité et le bien-être de nos joueurs, de nos clubs et de nos millions de loyaux partisans», a-t-on expliqué sur le site web du baseball majeur.

Statement from Major League Baseball: pic.twitter.com/0bWS5VTRPu — MLB (@MLB) March 12, 2020

La décision a été prise par le commissaire Rob Manfred au terme d’une discussion avec les responsables des 30 clubs du baseball majeur et en collaboration avec l’Association des joueurs.

«Le baseball majeur annoncera les effets sur le calendrier à un moment approprié et demeurera flexible au fur et à mesure que la situation évolue dans l’espoir que les opérations normales reprendront le plus tôt possible», a-t-on ajouté.