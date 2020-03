Le Québec se prépare au pire: fermeture d’écoles, d’universités, annulation de grands évènements, interdiction de grands rassemblements, quarantaines, «tout est possible» alors que les scénarios étudiés prédisent que de 30 à 70 % de la population du Québec sera contaminée.

«On se prépare au pire des scénarios», a lancé la ministre de la Santé Danielle McCann. Le Québec a maintenant 9 cas confirmés. « Dans quelques jours, il sera difficile de tenir le compte du nombre des personnes atteintes », a confié une source bien au fait du dossier dans le réseau de la santé.

Québec est sur un pied d’alerte. Ses laboratoires peuvent analyser près de 200 échantillons par jours.

Plusieurs vagues

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, l’affirme sans détour: «c'est impensable de penser que ça ne va pas venir nous atteindre», a-t-il lancé tout de go. «Il y a des scénarios qui parlent d'un taux d'attaque d'à peu près 30 % de la population pouvant aller jusqu'à 70 %», a-t-il lancé.

Cette contamination pourrait se faire en plusieurs vagues. Il est possible que le retour du temps chaud en mai permette une accalmie, mais que le coronavirus fasse un retour en novembre prochain. Il est peu probable qu’un vaccin soit développé à ce moment.

Québec envisage un scénario de «modéré élevé». Sur cette échelle, l’Italie, qui a annoncé en soirée la fermeture de tous les commerces à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies et qui dénombre 827 morts et 12 462 cas, est à «modéré plus».

À court terme, Québec veut:

Augmenter le nombre de tests de dépistage

Augmenter les ressources du service 8-1-1, déjà débordé depuis mercredi

Être transparent et livrer des points de presse quotidien pour donner la meilleure information à la population

Quarantaines et fermeture d’école

Mais le gouvernement envisage déjà les mesures qui sont mises en place en Europe, ou la maladie a pris de l’avance. Les Québécois doivent se préparer mentalement à des mesures de fermeture d’école, d’universités, à l’interdiction des grands rassemblements et à l’annulation de spectacle ou à la mise en quarantaine d’une zone par exemple. «Oui, tout est possible. Quand est-ce qu’on va le faire? Il n’y a pas de chiffre. Tout ça va être analysé de jour en jour», a dit M. Arruda.

Provisions d’équipement

De son côté, la ministre de la Santé Danielle McCann souligne que le Québec «fait des provisions d’équipements protecteurs depuis des semaines» et a un plan pour libérer les chambres additionnelles dans le réseau en cas de hausse des hospitalisations. Elle suit de près la situation en Italie, ou les employés du réseau de la santé manquent de ressources et risquent eux-mêmes la contamination en raison d’une pénurie de matériel.

Pour l’instant, quatre centres hospitaliers sont désignés pour accueillir des cas, l’Hôpital général juif et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal, le Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, à Québec. Pour l’instant, deux personnes sont hospitalisées au Québec en raison du coronavirus.

En bref

Voyages interdits dans la fonction publique

Une directive a été envoyée aux dirigeants de tous les ministères et des organismes du gouvernement du Québec pour indiquer que les déplacements hors Canada, dans l'exercice de leur fonction, ne sont plus autorisés. Cette interdiction tient également pour les ministres et les députés.

Pour ce qui est des voyages à titre personnel, les Québécois devraient suivre les recommandations émises par Santé Canada par rapport aux pays à risque. Les croisières sont à éviter, a dit Mme McCann. Les conditions pouvant changer entre le moment du départ et le retour, les voyageurs doivent toutefois être prêts à en assumer les risques sanitaires et financiers.

Un comité «plan B» si l’économie s’effondre

Moins de 24h après le dépôt du budget de son gouvernement, François Legault a annoncé la création d’un comité «plan B», si l’économie s’effondre.

Dirigée par le ministre des Finances Eric Girard, cette équipe «sera chargée d’étudier la situation économique mondiale, d’en suivre l’évolution et, selon les différents scénarios possibles, de déterminer les meilleures actions à poser pour soutenir l’économie du Québec».

Il pourrait, a précisé M. Legault, ajouter « des stimulis économiques et verrait une augmentation de certaines dépenses non récurrentes ».

Isolement préventif pour les étudiants

Le gouvernement du Québec demande aux élèves du primaire et du secondaire d’annuler tous les voyages scolaires dans les pays à risque. Il demande également de faire un isolement préventif de 14 jours pour tous les élèves qui ont visité un pays à risque, c’est également le cas pour les bambins en service de garde, et pour les étudiants universitaires.