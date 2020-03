La Ville de Montréal va fermer ses bâtiments municipaux sportifs et culturels pouvant accueillir plus de 250 personnes, comme des arénas et bibliothèques, pour limiter le risque de contracter le coronavirus.

Des fermetures sont prévues dès jeudi soir.

Par contre, la fermeture du métro de Montréal n'est pas du tout envisagée à ce stade-ci, a dit la mairesse Valérie Plante.

La mairesse a annoncé le passage du mode «alerte» à «intervention».