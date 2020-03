Pierre Karl Péladeau et Pascale Bourbeau attendent un enfant

Pierre Karl Péladeau et sa conjointe, Pascale Bourbeau, ont annoncé officiellement la venue de leur premier enfant. Pierre Karl Péladeau a répondu aux questions du magazine 7 Jours.



«Je suis très excité! Pascale et moi suivons attentivement cette grossesse. Tous les matins et tous les soirs, je transmets mes ondes positives au bébé en touchant le beau petit ventre de Pascale», a mentionné Pierre Karl Péladeau en entrevue dans nos pages.



L’homme d’affaires a donné plus d’informations sur la venue de la cigogne : il a confirmé que lui et son amoureuse attendent un petit garçon, et que ce dernier se pointera le bout du nez à la mi-juin.



«Toutes les échographies nous montrent un petit être humain bien en forme. C’est attendrissant d’entendre son cœur qui bat. Il bouge déjà beaucoup. Pour ce qui est du prénom, nous en avons plusieurs en tête, qui s’inspirent de nos familles», a-t-il laissé entendre, sans donner plus de détails.



D’ailleurs, Pierre Karl Péladeau est déjà père de trois enfants : Marie, 20 ans, Thomas, 14 ans et Romy, 11 ans. Ceux-ci ont très bien accueilli la nouvelle, selon leur père.