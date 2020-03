Plusieurs événements culturels annulés ou reportés

Plusieurs événements culturels prévus à Montréal et ailleurs dans le monde sont annulés ou reportés en raison du coronavirus.

Jeudi matin, on apprenait que les Juno Awards, la grand-messe de la musique canadienne qui devait se tenir ce week-end à Saskatoon, et toutes ses activités liées, ont été annulées en raison des «restrictions que la situation entraîne sur le plan des déplacements et des rassemblements publics dans le monde».

L’organisation a mentionné chercher d’autres façons d’honorer les artistes en nomination. La pianiste québécoise Alexandra Stréliski est du nombre.

En milieu d'après-midi, c'est le gala des prix Écrans canadiens, prévu à Toronto le 29 mars, ainsi que toutes les activités annoncées dans le cadre de la Semaine du Canada à l'écran - dans la Ville Reine, mais aussi à Montréal et à Vancouver - qui ont subi le même sort. L'organisation a elle aussi laissé savoir que les finalistes et les lauréats des honneurs spéciaux allaient être célébrés d'une autre façon.

C'est le drame «Le chant des noms», du réalisateur québécois François Girard, qui partait favori pour la cérémonie de remise de prix avec neuf citations. Le film «Antigone» de la Québécoise Sophie Deraspe faisait également très bonne figure avec sept nominations.

L’humoriste François Bellefeuille a mentionné sur les réseaux sociaux que plusieurs spectacles de son actuelle tournée, d’ici la fin mars, sont touchés par la situation. Les billetteries des différentes salles fourniront des informations aux détenteurs de billets pour les tenir au courant des changements. Martin Petit déplace ses prestations à Brossard et Sainte-Thérèse ce week-end, et a avisé ses admirateurs de conserver leurs billets, que d’autres détails allaient suivre.

Idem pour Louis-José Houde, qui devra annuler ou reporter des spectacles planifiés à la fin mars à Montréal et Brossard, a spécifié sur Twitter le journaliste Raphaël Gendron-Martin du «Journal de Montréal».

Le Festival Regard de Saguenay, qui célèbre les courts métrages et devait battre son plein du 11 au 15 mars, est annulé en raison des risques liés au COVID-19, et ce, même si le cocktail d’ouverture avait eu lieu mercredi soir. À ce moment, il n’avait pas encore été question d’une possible annulation.

L’émission «La soirée est encore jeune», d’ICI Radio-Canada Première, sera enregistrée en studio, sans public, ce samedi, a révélé le journaliste Marc-André Lemieux du «Journal de Montréal», sur Twitter.

Le chanteur Dan Bigras, soutenant qu’il serait dans les circonstances «irresponsable de [sa] part de rassembler des foules», remet à plus tard les spectacles qu’il devait donner dans les prochains mois.

La représentation de ce jeudi de l’opéra «Nelligan», à Granby, est également annulée, a laissé savoir l’interprète principal Marc Hervieux sur Twitter.

La 38e édition du Festival international du film sur l’art (FIFA), initialement prévue du 17 au 29 mars, tombe aussi dans la catégorie des rendez-vous annulés. L’organisation a précisé que c’est la première fois en 38 ans d’existence que le FIFA doit ne pas avoir lieu.

La chanteuse Lara Fabian a indiqué que les concerts restants de sa tournée européenne seront déplacés à une date ultérieure. Les groupes Papa Roach et Hollywood Undead ont fait de même, et Yes a décidé d’abandonner certains de ses spectacles en sol américain et sa participation à la croisière Cruise to the Edge.

Le lancement de la websérie québécoise «La loi c’est la loi», d’Émile Schneider et Hugolin Chevrette, qui était à l’affiche du festival Séries Mania de Lille, en France, n’aura pas lieu, puisque l’événement a été annulé.

Paramount Pictures a choisi de reporter la sortie du film «Un coin tranquille, 2e partie», en raison des «restrictions que la situation entraîne sur le plan des déplacements et des rassemblements publics dans le monde». Même les visionnements de presse du long métrage, prévus pour le mercredi 18 mars, ne sont plus à l’horaire. Paramount espère «présenter ce film au grand public aussitôt [qu’ils] auront une meilleure compréhension de l’impact de cette pandémie dans l’industrie mondiale du cinéma».

Par contre, l'entreprise Cineplex ne compte pas mettre fin aux projections dans ses différents cinémas canadiens. Pour le moment, du moins. Dans une lettre publiée sur Twitter, jeudi après-midi, son président et chef de direction, Ellis Jacob, a plutôt laissé savoir que des mesures sanitaires additionnelles seront prises dans les différents établissements, «particulièrement sur les zones à haute fréquentation et les surfaces à contact élevé».

Plus tôt cette semaine, le Cirque du Soleil ne prenait aucun risque en mentionnant vouloir réduire le nombre de personnes admissibles à l’intérieur du chapiteau du spectacle «Totem», actuellement présenté à Munich, en Allemagne, révélait le «Journal de Montréal», jeudi matin. Moins de 1000 personnes à la fois auront ainsi le droit d’entrer dans la tente. Les représentations de «Corteo» qui devaient avoir lieu à Vienne, en Autriche, en mars, seront reportées en octobre, et celles d’Anvers, en Belgique, sont annulées. La tournée «Amaluna» à Hong Kong n’est plus au programme, tout comme le passage de la tournée de Blue Man Group au Caire, en Égypte. La tournée «Paw Patrol Live» en France est déplacée à une date indéterminée.

Plus près de nous, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, qui devait tenir son gala-bénéfice ce jeudi, en soirée, a annoncé que l’événement sera déplacé en juin. Le lancement de la biographie «Renée Claude - Donne-moi le temps», qui devait réunir entre 150 et 200 personnes à la Maison du développement durable, n’aura pas lieu non plus.

Les organisations des festivals Metro Metro, Santa Teresa et Pouzza Fest, qui doivent se tenir à la mi-mai, ont confirmé au «Journal de Montréal», mercredi, que leurs activités sont maintenues, pour le moment.

De son côté, le promoteur de spectacles evenko dit comprendre et respecter la décision du gouvernement d'interdire tout événement intérieur rassemblant plus de 250 personnes. Tous les spectacles seront donc revus individuellement, a précisé l'entreprise jeudi, dans un communiqué.

«Des informations spécifiques pour chacun des événements seront communiquées dès que possible. Entre-temps, les détenteurs de billets sont invités à conserver leur billet pour les événements à venir», a-t-on pu lire.

Par contre, la Place des Arts, à Montréal, a mis un frein à tous les spectacles et activités publiques qu'elle comptait présenter à compter de jeudi soir, et ce, pour une durée indéterminée, a-t-on aussi appris par communiqué. Là encore, les détenteurs de billets sont priés de les conserver jusqu'à ce qu'une date de report ou une annulation soit annoncée. L'institution montréalaise offre malgré tout l'accès à ses espaces publics intérieurs.

Il sera également impossible d'assister à l'un des 11 concerts prévus par l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) jusqu'au 5 avril. Tous ont été annulés, a annoncé l'Orchestre. Des remboursements ou des places de remplacement seront offerts.

Les dirigeants du Théatre du Nouveau Monde (TNM), à Montréal, ont quant à eux indiqué l'annulation des représentations de jeudi à samedi, inclusivement, de la pièce «Trois soeurs» mettant en vedette Evelyne Brochu, Noémie Godin-Vigneau et Rebecca Vachon. La série de dates à venir est actuellement suspendue.

Plusieurs artistes musicaux d'ici voient par ailleurs leur tournée de la province être freinée au moins jusqu'au 31 mars. C'est le cas de Kaïn, Michel Louvain, Brigitte Boisjoli, Nathalie Simard, Laetitia Isambert, les chanteurs du spectacle «Les immortels» et le trio féminin du concert «Pour une histoire d'un soir», ont détaillé Les Productions Martin Leclerc.

Le premier ministre du Québec, François Legault, dévoilait jeudi matin une série de mesures visant à ralentir l’évolution de la pandémie, l’une d’elles prônant l’annulation de tous les événements intérieurs rassemblant plus de 250 personnes.