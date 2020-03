Protéger les aînées et les travailleurs de la santé

La ministre responsable des aînées Marguerite Blais a appelé jeudi matin les citoyens à faire preuve de vigilance en ce a trait aux contacts avec les personnes vulnérables.

• À lire aussi: Le personnel de la santé ne doit plus voyager à l’étranger

Elle demande notamment aux gens malades d’éviter de se rendre dans les CHSLD pour rendre visite à des proches.

La COVID-19 est au niveau de pandémie! Je vous recommande d’être extrêmement vigilant concernant les personnes âgées, vulnérables. Si vous avez un rhume, grippe, toux, problèmes respiratoires, ne visitez pas les aînés #CHSLD. Lavez-vous les mains, évitez les rapprochements. #CAQ — Marguerite Blais - Coalition Avenir Québec (@Marguerite_CAQ) March 12, 2020

De son côté, le porte-parole du Conseil de la protection des malades Paul G. Brunet rappelle qu’il faut avant tout protéger les quelque 40 000 résidents des CHSLD du Québec.

«Les personnes âgées en CHSLD sont confinées là. Alors nous assuré que ces gens-là sont examinés, sont vérifiés et s’ils sont malades, qu’on les soigne», dit M. Brunet.

Selon lui, il ne faudrait pas non plus négliger les travailleurs.

«Le personnel est aussi important, sinon plus. Des pompiers malades ne peuvent pas éteindre de feu», illustre M. Brunet.

Paul G. Brunet cite aussi en exemple des juridictions ailleurs dans le monde qui ont complètement interdit les visites dans les centres pour aînés.

Alors qu’Ottawa estime que de 30% à 70% de la population canadienne pourrait être contaminé par le COVID-19, M. Brunet insiste qu’il faut avant tout être proactif.

«Faut prendre probablement des mesures un peu plus drastiques. J’entends ces jours-ci qu’au CHSLD Argyle, on est en train de faire de chambre simple, en chambre double. On aggraver le risque que les gens soient contaminés. J’espère que les autorités vont arrêter ça tout de suite!» affirme-t-il.