Toutes nos réponses à vos questions sur la COVID-19

«Si on croit avoir le Covid-19, quels sont les médicaments disponibles pour nous aider à guérir?»

Diane Lamarre : «Pour guérir, on n’en a pas. C’est un virus et on a très peu d’antiviraux. Il y a des médicaments qui sont en investigation.»

«Pour le reste, il faut prendre les remèdes traditionnels, l’acétaminophène, etc. pour contrôler les douleurs. On ne peut pas aller beaucoup plus loin.»

«Quels sont les risques que les pharmacies manquent de médicaments? Devrait-on en demander en surplus?»

D.L. : «Il n’y a pas de pharmaciens qui manquent de médicaments (...) Les pharmaciens peuvent livrer à domicile, si les personnes sont à l’isolement volontaire. Il n’y a pas lieu de faire des réserves. Si jamais il devait y avoir une pénurie, le pharmacien pourrait faire la substitution la plus appropriée pour le patient.»

«Combien de temps avant qu’un vaccin puisse être mis sur le marché?»

D.L. : «Le vaccin est déjà en essai. Mais la commercialisation et la diffusion, ça va prendre au moins un an. On ne peut pas penser avoir quelque chose plus tôt que ça.»

«J'aimerais savoir ce que nous devons faire si quelqu'un nous tousse ou nous éternue dans le visage?»

D.L : «Si quelqu’un tousse ou éternue, vous devriez déjà lui dire de ne pas le faire si proche (...) Mais jamais ça arrive, il faut laver son visage et d’être attentif si on ne développe pas des symptômes.»

«Ne devrait-on pas mettre tout le monde en quarantaine pendant 15 jours? Pourquoi ne pas seulement garder les services essentiels comme les hôpitaux?»

D.L. : «Je pense qu’à court terme, on peut penser que les écoles, CPE et garderies vont être fermés. Mais pour l’instant, ce n’est pas la décision que le gouvernement et la Santé publique ont mis de l’avant.»