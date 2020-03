Bientôt la fin du secondaire pour Charles Kardos!

Trois années se sont écoulées depuis la victoire de Charles Kardos à «La Voix Junior». L’adolescent qui nous a tant éblouis en 2016 avec ses prestations toutes plus touchantes les unes que les autres a aujourd’hui 16 ans. S’il a beaucoup changé, une chose est restée: sa grande passion pour la musique, mais aussi pour d’autres formes d’art. Rencontre avec un artiste-né.

Charles, est-ce que les gens te reconnaissent encore aujourd’hui pour avoir participé à «La Voix Junior»?

Étonnamment, oui. Il ne se passe pas une semaine sans qu’on m’en parle! Je travaille à temps partiel dans une épicerie tout en faisant mes études à l’école secondaire André-Laurendeau, et chaque fois que j’emballe aux caisses, les clients prennent de mes nouvelles ou me demandent si j’ai des projets musicaux.

Et que leur réponds-tu?

Bien sûr que j’en ai! Je participe à différents spectacles, comme ceux pour Le Relais pour la vie, le Téléthon Opération Enfant Soleil ou le spectacle de la Saint-Jean. Je travaille aussi à la composition de chansons, avec Manuel Tadros et Pierre Laurendeau. C’est le fun parce que je m’implique dans le processus de création d’écriture.

Écris-tu depuis longtemps?

Au primaire, j’ai étudié à l’école à vocation musicale Félix-Leclerc. C’est là que j’ai commencé à écrire des paroles de chansons. Mais travailler avec un pro comme Manuel Tadros, c’est autre chose! Il en a écrit plus de 400 dans sa vie, entre autres pour Patrick Norman, Ginette Reno, Roch Voisine, le Cirque du Soleil. D’ailleurs, c’est lui qui a écrit le succès «C’est zéro», interprété par Julie Masse. Vous pouvez vous imaginer la grande fierté que j’ai ressentie, lorsque j’ai entendu pour la première fois mes mots en musique grâce à lui!

Et quand pourrons-nous entendre ces chansons à notre tour?

Je n’ai pas de date exacte, puisqu’on est en tout début de processus, et je veux prendre mon temps, pour créer des pièces qui sont vraiment à mon image. Ma force est dans l’interprétation, parce que je vis ce que je chante, et c’est encore plus vrai lorsque je chante des textes qui collent à ma personnalité.

Comme cela arrive à tous les adolescents, ta voix a mué. Comment as-tu composé avec ce changement?

En effet, à 14 ans, ma voix s’est mise à muer, et ça m’a pris quelques mois avant de m’ajuster aux changements de tonalité. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui m’ont poussé à patienter avant de sortir mon premier album. C’est une décision que je ne regrette pas, puisque j’aime vraiment comment ma voix sonne présentement. Elle est plus ronde, plus profonde, ce qui me permet de partager encore plus d’émotions.

Outre la musique, le jeu t’intéresse également, n’est-ce pas?

J’ai toujours eu un petit côté comédien. Quand j’étais en quatrième année, j’ai participé à la compétition Primaire en spectacle, et j’ai été recruté par une agente. Jusqu’à présent, j’ai décroché des rôles dans des publicités et des séries télé, mais je rêve de jouer dans une comédie musicale, pour unir mes passions pour le chant, le jeu et la danse.

Danses-tu depuis longtemps?

Oui. Je devais avoir quatre ans environ quand j’ai demandé à ma maman de m’inscrire à des cours de hip-hop. Depuis, j’ai touché à plusieurs styles de danse: jazz, classique, salsa. Dans notre famille, nous avons la fibre artistique! Mon père joue du piano, ma mère chante magnifiquement bien, et mes trois frères et ma soeur jouent de différents instruments. À nous sept, nous pourrions former le band Les Kardos! (rires)

As-tu d’autres passions, mis à part le chant, la musique et la danse?

Je suis un épicurien. J’aime découvrir des restaurants, des mets de différentes cultures. Je cuisine aussi un peu lorsque j’ai le temps. Il paraît que mon guacamole est irrésistible! (rires)

En terminant, vers quoi te diriges-tu après tes études secondaires?

J’aimerais bien étudier en musique au cégep de Saint-Laurent, mais je dois bien préparer mon audition, puisque ce programme est assez contingenté. En attendant, c’est la préparation de mon premier album qui m’occupe ainsi que la fin de mon secondaire et, bien sûr, le bal des finissants, qui va sûrement représenter une étape charnière dans ma vie!

En duo avec Geneviève Leclerc

Un jour, en consultant les réseaux sociaux, Charles est tombé sur une publication de Geneviève Leclerc qui cherchait des artistes pour «Les duos de Gen». «Elle et moi, nous nous étions déjà croisés sur un plateau de tournage, et je l’avais trouvée très sympathique. Alors j’ai saisi ma chance, et je lui ai envoyé un petit message pour lui proposer ma candidature. À ma grande surprise, elle m’a répondu le soir même qu’elle aimerait bien collaborer avec moi. Nous chantons ensemble la magnifique pièce ¨La quête¨, de Jacques Brel.»