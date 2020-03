Le système de santé se prépare à recevoir un afflux de patients en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Quel est l’état actuel des choses et comment les médecins dans les urgences se préparent-ils?

«On se lave les mains 40 à 60 fois par jour. Avant et après les patients, toutes les fois qu’on entre en contact avec quelque chose de nouveau, on se lave les mains», assure le Dr Gilbert Boucher.

Le président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence affirme que beaucoup de préparation a été faite dans les trois semaines. Ils ont notamment pu analyser des cas de personnes infectées.

Le gouvernement a demandé à ceux qui croient être atteints du coronavirus de ne pas se présenter aux urgences. Le Dr Boucher est d’accord.

«Les urgences en ce moment oui on a des gens qui viennent pour éliminer la COVID-19, mais on a encore toute notre population habituelle. Les maux de tête, les maux de ventre, les saignements, les traumas, les cas pédiatriques. Les gens n’arrêtent pas d’être malades à cause que la COVID-19 est arrivée», précise-t-il.

Ces personnes doivent éviter la contagion auprès des personnes vulnérables ou du personnel médical.

«Il faut que le personnel soignant puisse passer à travers cette crise et continuer de s’occuper des patients», plaide le Dr Boucher.

Il insiste sur le fait que les personnes qui éprouvent des symptômes liés au nouveau coronavirus doivent se rendre dans les cliniques de dépistage.

«Ces patients n’ont pas besoin de soins d’urgence, ils ont besoin du test. En termes de société, c’est la pire chose que les gens puissent faire», conclut-il.