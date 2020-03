D'autres événements culturels écopent

L'industrie des arts et spectacles continue d'être grandement affectée par le coronavirus. À cet effet, plusieurs annonces ont eu lieu vendredi.

La 7e édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke n'aura pas lieu du 2 au 9 avril. L'organisation a toutefois l'intention de reporter l'événement. Les nouvelles dates devraient être connues d'ici 30 jours.

Dans la foulée de toutes les représentations artistiques freinées à la Place des Arts, à Montréal, il y sera impossible de voir les vedettes de la comédie musicale à succès «Cats» du 17 au 22 mars. Le promoteur evenko a toutefois demandé à tous les détenteurs de billets de conserver les places réservées, car le spectacle pourrait être reporté.

L'équipe du Théâtre Denise-Pelletier, à Montréal, a elle aussi bloqué toutes ses prochaines soirées. C'est donc dire que, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de représentations de la pièce «Les Sorcières de Salem», qui devaient s’amorcer à compter du 18 mars. Pour l'instant, les billets achetés doivent être conservés.

De plus, les activités inscrites à l'horaire du Centre des sciences de Montréal seront suspendues dès la fin de journée, vendredi. Elles devraient reprendre le 14 avril, a laissé savoir la Société immobilière du Canada qui se charge de la gestion des lieux.

Les amateurs d'art ne pourront pas non plus apprécier l'exposition de photos «Montréal – Figures et fragments», qui devait être dévoilée le 18 mars dans le Quartier des spectacles. La proposition de l'artiste André Lavallée devra attendre à plus tard.

Il faut également mettre une croix sur les conférences qu'avait accepté de donner Laurent Duvernay-Tardif, champion du plus récent Super Bowl, à la Place des Arts et au Grand Théâtre de Québec au cours des prochains jours. C'est le producteur Louis Morissette qui a fait part sur Facebook, avec regret, de l'annulation de ces rencontres, car le joueur de football doit retourner à Kansas City, dans l'entourage de son équipe.

Tous les humoristes, acteurs, chanteurs et musiciens qui devaient se produire sur la scène de l'Étoile Banque Nationale et du Club Dix-30 sont forcés de prendre leur mal en patience ou de faire leur deuil de rencontrer le public en raison des impacts liés au coronavirus. En effet, il n'y aura pas de spectacles entre les murs de ces deux salles situées sur la Rive-Sud de Montréal au cours des 30 prochains jours.

Les événements qui étaient inscrits à l'horaire durant cette période ont été annulés ou reportés. Il est possible de consulter les sites internet pour connaître la conséquence pour chacun d'entre eux. Les détenteurs de billets seront avisés de la marche à suivre par courriel.

Activités et services maintenus

Par contre, les représentations de la comédie musicale «Fiddler on the Roof», prévues à compter du 28 avril, à la Salle Wilfrid-Pelletier, sont pour le moment maintenues. Du côté d'evenko, comme partout ailleurs, on surveille étroitement la situation concernant la pandémie de COVID-19.

D'importants lieux de la culture québécoise accueillent encore le public. C'est le cas du Vieux-Port de Montréal, des édifices de Bibliothèques et Archives nationales du Québec – tous les services sont maintenus – ainsi que des cinémas Cineplex.

Les amateurs d'art peuvent également se rabattre sur le Musée de la civilisation à Québec qui laisse ses portes ouvertes et conserve ses heures d'ouverture. Toutefois, l'accès à certaines expositions sera contrôlé pour éviter la présence de plus de 250 visiteurs à la fois alors que d'autres seront suspendues. Dans un communiqué, le Musée dit avoir augmenté plusieurs mesures préventives d'hygiène pour que l'établissement soit des plus sécuritaires.