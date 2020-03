Disparition d’un homme atteint d’Alzheimer

La police demande l’aide de la population afin de localiser un homme de 74 ans atteint d’Alzheimer disparu depuis 16 h 30, vendredi.

L’homme, du nom d’Howard Roth, a de la difficulté à s’orienter, a mentionné le Service de police de la Ville de Montréal dans un avis de disparition.

«M. Roth est sorti fumer et prendre de l’air vers 16 h 30 et n’a pas été revu depuis. [...] La dernière fois qu’il a été vu, il était sur la rue Rachel dans le secteur Plateau Mont-Royal», a indiqué la police.

Howard Roth est un homme blanc mesurant 1,75 m et pesant 75 kg. Il a les cheveux longs blancs et gris. Il s’exprime en anglais et en français. La dernière fois qu’il a été vu il portait un long manteau vert olive.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.