«Je suis à mon meilleur» - Marie Denise Pelletier

Avec Joe Bocan et Marie Carmen, Marie Denise Pelletier poursuit la tournée «Pour une histoire d'un soir» à travers le Québec. Ces trois grandes voix sont réunies pour un spectacle unique et festif durant lequel on peut entendre leurs grands succès. Après plus de 35 ans de carrière, Marie Denise est heureuse de ces retrouvailles.

Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier n’avaient jamais partagé la scène, mais elles se sont beaucoup côtoyées à une certaine époque. «Au départ, je devais faire partie de la production qui s’appelait ¨Entre vous et nous¨ (avec Luce Dufault, Marie Michèle Desrosiers, Martine St-Clair et Marie-Élaine Thibert, NDLR), mais j’étais de la distribution de la comédie musicale ¨Fame¨ et j’étais trop occupée. Martin Leclerc a finalement eu l’idée de nous rassembler toutes les trois pour la tournée ¨Pour une histoire d’un soir¨. On cible le milieu des années 1980, période durant laquelle on était toutes les trois au sommet. On arrive donc avec un répertoire incontournable qui a marqué pas mal plus qu’on pense. On a des chansons assez intemporelles que tout le monde chante en même temps que nous.»

Complicité naturelle

La réunion des trois chanteuses a créé un moment magique. «Nous n’étions pas des amies intimes, mais j’ai côtoyé Marie Carmen dans le spectacle ¨Starmania¨. En ce qui concerne Joe Bocan, je l’ai souvent croisée sur des plateaux de télévision. À l’époque, on pouvait faire jusqu’à huit émissions de télé par semaine. Ce sont donc en quelque sorte des retrouvailles. Mais ce qui est fascinant, c’est que la mayonnaise a pris entre nous trois. Personne ne s’attendait à ça!»

Dès leurs premières rencontres pour la préparation de la tournée, les trois artistes sont devenues très complices. «Les réunions se transformaient en grosse bouffe. On avait tellement d’idées qu’au départ le spectacle durait entre quatre et six heures! Il y a vraiment eu une magie entre nous.»

Ce plaisir est d’ailleurs contagieux, d’autant plus que le public sait qu’il entendra les succès marquants d’une époque dont il est nostalgique. «On est obligées de faire des ¨medleys¨ avec nos chansons tellement il y en a! Juste moi, j’ai enregistré plus de 125 chansons; il a fallu faire des choix. Mais je pense qu’on a misé sur l’essentiel: on a gardé des chansons qui touchent, que les gens aiment, et on a amalgamé tout ça pour que ça se tienne.»

Même si elles ont chacune une couleur particulière, elles ont trouvé le moyen de se fondre chacune dans l’univers de l’autre. «On arrive avec notre bagage de femmes dans la jeune soixantaine. On revisite donc les chansons différemment. On fait des duos, des trios, et il y a bien entendu des moments où on est chacune en solo. On fait aussi un clin d’oeil à ¨Starmania¨ qui va surprendre les gens.»

Joe Bocan a également écrit une chanson originale qui ouvre le spectacle. «Elle parle de nous trois et on la chante ensemble. Ça met la table pour le reste de la soirée.»

Une voix puissante

Même si elle s’apprête à franchir la barre des 60 ans en avril, Marie Denise Pelletier n’a rien perdu de son talent, bien au contraire. «J’ai l’impression que je suis à mon meilleur. Ma voix est encore au rendez-vous. Je suis encore capable de chanter mes chansons dans la tonalité originale où je les ai créées. Je garde la forme, et il me semble qu’à 60 ans on a encore plus de choses à dire. On porte beaucoup plus de choses en soi qu’à 20 ans.»

La preuve est qu’elle sera occupée par dif férents projets jusqu’en 2022. «Mon papa est mort à 88 ans, et il a chanté jusqu’à 85 ans; ça sortait comme Pavarotti. La voix ne vieillit pas quand on garde la forme. Il faut du souffle et du tonus, et si je n’arrête jamais, je devrais chanter encore longtemps. J’ai toujours dit qu’un jour je serai la plus vieille chanteuse du Québec. Mais je suis encore trop jeune!»