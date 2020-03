Kate Middleton de retour dans la lumière

Depuis de nombreux mois, Meghan Markle et son mari retenaient toute l’attention avec le tumulte causé par leur retrait de la famille royale britannique. Mais voilà que Kate reprend, avec son sourire ineffable, sa place à l’avant-scène, promouvant de nouvelles initiatives et mettant les bouchées doubles quant à ses engagements royaux... Un vent de fraîcheur pour la monarchie.

C'est le 31 mars que Meghan et Harry quitteront officiellement la monarchie, mais leur départ n’a pas que des conséquences négatives. Pour la duchesse de Cambridge, on pourrait même parler d’un grand retour avec des présences tous azimuts, y compris aux récents BAFTA Awards, l’équivalent anglais des Oscars. Ajoutons à cela des visites d’hôpitaux, de fermes et de centres communautaires.

La future reine est en action. En outre, Kate est beaucoup plus appréciée par les Anglais que Meghan, car elle projette une image plus positive, celle d’une femme irréprochable et d’une mère parfaite de trois beaux enfants. Contrairement à sa belle-soeur, Kate rayonne de façon constructive dans la presse.

Son nouveau grand projet

Le spécialiste de la royauté de la chaîne française TF1, Omid Scobie, analyse ainsi la situation: «Depuis que Harry et Meghan ont quitté la famille royale, Kate a beaucoup plus de travail et nous la voyons reprendre sa

place et faire à nouveau la une des magazines. C’est la première fois depuis longtemps que nous la voyons autant dans l’espace médiatique. C’est un nouveau chapi tre pour elle, et elle est l’aborde avec fougue et confiance. Nous voyons une nouvelle version de Kate.»

Par ailleurs, la duchesse se promène en ce moment partout au Royaume-Uni pour défendre un tout nouveau projet visant à venir en aide à l’enfance par le truchement d’une grande enquête nationale. Le lancement de ce sondage concernant les moins de cinq ans est un projet qu’elle prépare depuis longtemps. Le moment est venu pour elle d’agir. Le fait que Harry et Meghan ne soient plus là pour lui faire de l’ombre lui permet de reprendre sa place et de mettre de l’avant certains projets comme celui-là.

Des confidences inédites

La duchesse Kate s’est par ailleurs récemment confiée sur sa «culpabilité de maman» lors d’une entrevue intime de 40 minutes diffusée via le podcast «Happy Mum, Happy Baby», avouant qu’elle était tout le temps très soucieuse d’être une bonne maman. Elle estime que «les mères qui disent ne pas en souffrir mentent, en réalité».

«Remettre en question vos propres décisions, votre propre avis et toutes ces choses, ça commence dès le moment où vous avez un bébé», a confié la mère de George, Charlotte et Louis. «J’ai complètement sous-estimé l’impact et le changement que ça a eu sur nos vies», a-t-elle ajouté.

Une grand-maman très spéciale

Kate a aussi évoqué les difficultés qu’elle avait connues pendant ses grossesses, notamment ses violentes nausées matinales, ajoutant que, malgré ces moments plus ardus, elle avait «trouvé un nouveau plaisir à la vie» depuis qu’elle était maman.

Kate a aussi, bien sûr, parlé de son enquête sur la petite enfance, racontant entre autres comment sa propre enfance avait influencé sa façon de se comporter. Sa facilité à vivre pleinement les moments passés avec ceux qu’elle aime lui vient d’ailleurs de sa grand-mère: «Elle nous consacrait beaucoup de

temps, jouait avec nous, nous faisait faire des activités manuelles ou cuisinait avec nous. J’essaie de reproduire une grande partie de ces moments passés avec elle dans ceux que je passe désormais avec mes enfants.»

Et c’est ce qu’elle fait, notamment en se montrant en faveur d’une plus grande attention portée à cette

période vitale dans la construction du caractère de l’enfant, «de la grossesse à l’âge de cinq ans».

Une première étape

À propos de l’impact de son enquête, dont les résultats ne tarderont pas à être publiés, elle reste toutefois pragmatique: «Cela va prendre beaucoup de temps — je parle d’un changement de génération —, mais j’espère que c’est la première petite étape: entamer une conversation sur l’importance du développement de la petite enfance. Il ne s’agit pas seulement d’élever des enfants heureux et en bonne santé. C’est d’améliorer leur vie à long terme.»

Sur son compte Instagram, elle a également lancé un appel aux internautes pour recueillir un maximum de réponses avant la clôture de ce projet, qui lui tient particulièrement à coeur.

Un point commun avec Meghan

Rappelons que dans de précédentes entrevues, Kate avait confié s’être sentie parfois seule et assez isolée lors de ses débuts en tant que jeune maman. Le prince Harry et sa femme Meghan s’étaient eux aussi ouverts en octobre, racontant dans un documentaire leurs difficultés en tant que jeunes parents.