La Coupe du monde de ski de fond de Québec finalement annulée

L’Organisation de la Coupe du monde FIS de ski de fond, prévue du 13 au 15 mars à Québec, a décidé d’annuler l’événement sportif.

Cette décision est en lien avec les récents développement de la COVID-19, et les précautions à prendre pour diminuer les risques de propagation du virus respiratoire.

De nombreuses équipes ont été rapatriées par leur Fédération nationale, y compris la Fédération canadienne, ce qui rend impossible la tenue de l’événement, a indiqué la Corporation Événements Hiver de Québec et Gestev.

«Tout portait à croire que nous aurions des courses sur les plaines ce weekend, mais la situation, ainsi que le désistement des équipes, ont évolué rapidement au cours des dernières heures, explique Marianne Pelchat, productrice déléguée de l’événement. Nous étions prêts à accueillir athlètes, partenaires et grand public dans les meilleures conditions et nous avions mis en place des mesures fiables pour assurer leur santé et sécurité.»

Plus de détails à venir...