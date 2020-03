Lavage de mains difficile sur les chantiers de construction

Deux organisations syndicales de l'industrie de la construction préviennent les gouvernements: «les chantiers ne sont pas prêts à faire face à la COVID-19.»

« La santé des travailleurs de la construction n’est pas moins importante que celle des autres travailleurs du Québec. On a la possibilité de diminuer concrètement les risques de propagation de la maladie sur les chantiers et c’est en appliquant les normes déjà existantes. Il faut que le ministre du Travail et la ministre de la Santé fassent pression sur la CNESST pour appliquer le règlement », lance Michel Trépanier, président de l’Inter.

M. Trépanier fait référence à une réglementation qui est entrée en vigueur graduellement entre juin 2015 et juin 2016. Un règlement qui oblige les grands chantiers de construction du Québec (25 travailleurs et plus) à fournir aux travailleurs des toilettes avec chasse et lavabos alimentés en eau propre et tempérée.

Le syndicat qu'il représente, soit le Conseil provincial des métiers de la construction-Inter et un autre syndicat, la FTQ-Construction, déplorent que la majorité des chantiers de la province ne respecte pas cette réglementation. Ils se disent «stupéfaits et dégoûtés de constater que les travailleurs et les travailleuses sont encore obligés d’utiliser des toilettes chimiques qui n’ont ni lavabo, ni eau courante, ni savon» sur certains chantiers.

« Depuis des mois, on voit le ministre du Travail exiger des mesures pour pallier aux besoins de main-d’œuvre et aux besoins de formation professionnelle. On a besoin de ce genre d’intervention pour la santé et l’hygiène de nos travailleurs. Ce n’est pas normal en 2020 qu’on n’ait pas d’installation pour se laver les mains! Où sont les mesures sanitaires pour les travailleurs et les travailleuses de la construction? » s’indigne Éric Boisjoly, directeur général de la FTQ-Construction.