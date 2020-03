Si certaines personnes pensent que le Québec se tirera bien d’affaire dans sa lutte contre la COVID-19 en raison de la qualité de son système de santé, elles se mettent un doigt dans l’œil, selon Mario Dumont.

La situation demeure sous contrôle au Québec, mais elle semblait l’être également en Italie il y a encore quelques semaines. Autrement dit, il faut prendre toutes les mesures pour éviter que notre situation s’approche de celle de l’Italie.

«Ne partez pas de l’idée que ça va mieux aller ici parce qu’on a un meilleur système de santé, dit Mario Dumont. Des lits de soins intensifs par personne, on en a beaucoup moins qu’en Italie.»

«Il y a des gens qui pensent – parce qu’on se pense bon quand même ici – que l’Italie a de moins bons soins de santé qu’au Canada, oubliez ça. Ici, on a un des pires systèmes de santé dans le monde avancé», enchaîne l’animateur en se basant sur des études de l’Institut Fraser.

D’autant plus que le nombre de cas diagnostiqués de la COVID-19 au Québec ne représente que la pointe de l’iceberg.

«Le nombre de cas au Québec, on ne le saura jamais. On fait 200 tests par jour, les gens qui appellent au 811 ne sont pas capables d’avoir la ligne. [...] Si 1000 personnes appellent et qu’on ne les teste pas, il y en a combien qui l’ont là-dedans?»

