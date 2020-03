Les spécialistes félicitent François Legault

Alors qu’ils seront au front au cours des prochaines semaines si la crise du COVID-19 prend de l’ampleur, les médecins spécialistes se réjouissent des mesures drastiques prises par le gouvernement Legault.

«Je félicite monsieur Legault d’avoir agi comme un vrai premier ministre et d’avoir pris le taureau par les cornes devant une menace qui est réelle», a commenté vendredi la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Diane Francoeur.

Ces mesures importantes devraient permettre d’éviter que le système de santé soit surchargé par un grand nombre de malades comme c’est le cas en Italie. «Si on a moins de nouveaux cas de malades, ça nous permet de les soigner», résume Dr Francoeur.

La FMSQ attend également avec impatience le nouveau système de téléconsultation évoquée par la ministre de la Santé Danielle McCann vendredi. «Ça va se déployer graduellement, on vous donnera plus d'informations dans les prochains jours, mais à partir de la semaine prochaine, il y a des médecins au Québec, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques médicales, qui vont pouvoir donner des services par téléconsultation», a déclaré la ministre en conférence de presse.

Après avoir elle-même testé la plateforme est question, Dr Diane Francoeur s’est montrée très enthousiaste. «C’est une excellente nouvelle», a-t-elle commenté. «La plateforme a vraiment beaucoup de potentiel : on peut regarder des lames de pathologie à distance, on peut faire des photos pour la dermatologie, on peut regarder des radiographies...», énumère la présidente de la FMSQ. Les médecins pourront également discuter entre eux, généralistes et spécialistes, souligne-t-elle.

Médecins en quarantaine

Cette nouvelle plateforme permettra également aux nombreux médecins en isolement volontaire de reprendre le travail rapidement, espère Dr Francoeur. Au retour de la relâche scolaire, plusieurs de ses membres se sont placés en «quarantaine», même si la directive de Québec s’appliquait seulement à compter de jeudi dernier.

«On travaille vraiment avec les gens qui sont malades ou très malades. On ne peut pas se permettre de prendre de risques. Dans une situation comme celle qu’on vit, on essaie de tendre vers le risque zéro. On a donc demandé à tous les médecins qui reviennent de la relâche de s’isoler pour une autre semaine», dit Dr Diane Francoeur.

Télétravail pour les médecins

Des médecins généralistes ont également dû se placer en isolement volontaire, affirme la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Leur président, Dr Louis Godin, accueille lui aussi favorablement les mesures annoncées par le gouvernement Legault. Tout comme les médecins spécialistes, la FMOQ souhaite pouvoir réaliser des consultations à distance, que ce soit par téléphone ou par Internet. Celles-ci s’appliqueraient à l’ensemble des consultations possibles, pas seulement les cas suspectés de COVID-19. «C’est pour faire en sorte que les gens qui n’ont pas à venir à la clinique, qu’on puisse les traiter de cette façon-là», explique, Dr Godin.