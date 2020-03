Meghan Markle entre en guerre!

Rappelée à Londres par la reine en personne, la duchesse de Sussex entend bien mener sa nouvelle vie comme elle le désire. La jeune femme qui souhaitait plaire à sa belle-famille a fait place à une femme déterminée à se libérer du poids de la monarchie... peu importe le prix! Voici les derniers développements d’un feuilleton royal qui s’écrit sous nos yeux.

Meghan Markle a osé un ultime affront: conviée au Royaume- Uni pour assurer ses derniers engagements officiels, la duchesse de Sussex a choisi de voyager sans Archie. Le bébé de 10 mois restera au Canada pendant que ses célèbres parents rempliront leurs obligations. Selon le «Sunday Times», qui a été le premier à révéler la nouvelle, la souveraine, qui n’a pas vu son arrière-petit-fils depuis 14 semaines, serait fort attristée par cette décision.

Après avoir durci le ton en privant Meghan et Harry de leurs titres royaux, des clés de leur résidence et de leur personnel, Élisabeth II récolte la monnaie de sa pièce. Outré de n’avoir pu bénéficier des mêmes privilèges que Lady Di après son divorce avec le prince Charles, le couple rebelle s’apprête à prendre le large, quitte à défier les sacro-saintes lois qui régissent la monarchie.

Surtout que la duchesse de Sussex n’aurait pas digéré la décision de la souveraine britannique de leur interdire, à Harry et à elle, l’utilisation du nom de leur marque, Sussex Royal, nom qu’ils avaient déposé il y a des semaines. Selon des membres de l’entourage de Meghan Markle qui se sont confiés au «Daily Mail», l’ancienne vedette de «Suits» serait très en colère depuis l’annonce de la reine et ruminerait contre la famille royale, ajoutant qu’elle estime avoir été piégée et faire les frais d’une vengeance.

Direction Malibu

Élisabeth II n’a pas l’habitude de voir ses ouailles quitter le royaume. On peut donc imaginer à quel point la rumeur persistante voulant que le duc et la duchesse de Sussex aient choisi de s’établir en Californie la turlupine. Lors de son récent passage au talk-show britannique «Loose Women», Caitlyn Jenner a provoqué une onde de choc en déclarant que le couple cherchait une maison dans les environs de Los Angeles. L’ex-vedette de «L’incroyable famille Kardashian» dispose d’informations privilégiées, puisque Harry et Meghan s’intéresseraient à une propriété où Kylie Jenner a brièvement vécu à l’été 2018.

En effet, les tourtereaux auraient jeté leur dévolu sur le manoir Petra, une résidence de huit chambres située dans le quartier privé de Serra Retreat. Bien qu’un déménagement vers le soleil de Californie permettrait assurément à Meghan de se rapprocher de sa mère, il éloignerait encore davantage le prince Harry de son clan.

La reine fait sans doute des cauchemars en imaginant des nuées de paparazzis autour de la petite famille, qui ne pourra plus compter sur les forces de l’ordre pour tenir les indésirables à l’écart.

Dans un cinéma près de chez vous

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, Disney Pictures n’a pas sauté à pieds joints sur l’idée, proposée par Harry lors d’une première de film, d’embaucher la duchesse pour faire une voix hors champ. «Meghan a plus besoin de Disney que Disney a besoin d’elle. C’est une personnalité controversée», a tranché un

producteur lors d’une entrevue anonyme avec le «Daily Mail».

Les appréhensions de la reine Élisabeth pourraient tout de même devenir réalité, car l’ex-actrice semble déterminée à reprendre le collier. Elle aurait d’ailleurs chargé son agent, Nick Collins, de lui dénicher un rôle au cinéma. «Il a fait savoir qu’elle était ouverte aux offres intéressantes. Meghan a prévu une série de rendez-vous à Hollywood. Elle aimerait apparemment jouer dans un film de superhéros», a confié une source au journal «The Sun».

Voilà qui serait un nouveau pied de nez à la souveraine, découragée à l’idée de voir la duchesse de Sussex sur grand écran. Il est permis de croire que les prochains mois apporteront leur lot de rebondissements. Après tout, la guerre froide qui oppose ces deux femmes de tête ne fait que commencer...

Est-elle enceinte?

Meghan cultive la discrétion depuis son déménagement en sol canadien. Des experts de la royauté affirment que l’épouse de Harry pourrait attendre le passage de la cigogne. Ces rumeurs sont-elles fondées? C’est l’influent blogueur américain Perez Hilton qui a mis le feu aux poudres sur Twitter. «Il y a une théorie qui circule selon laquelle elle serait à nouveau enceinte», a-t-il écrit le 3 janvier, évoquant le portrait du prince et d’Archie — sans Meghan! — publié par les Sussex quelques jours plus tôt.

Cloîtrée dans une luxueuse résidence de l’île de Vancouver, la vedette de «Suits» n’a rien fait pour démentir la rumeur. Il n’en fallait pas davantage pour qu’on la soupçonne de cacher un ventre arrondi.

L’heure est aux paris!

Ce n’est pas d’hier que les preneurs de paris font de bonnes affaires avec les Sussex. Déjà, en décembre, ils misaient sur l’arrivée d’un deuxième enfant pour 2020. «Nous pensons que le prince Harry et Meghan Markle agrandiront fort probablement leur famille d’ici 18 mois», a d’ailleurs affirmé au magazine «Irish Tatler» un porte-parole du site de paris en ligne Coral.

Selon le «Daily Express», les «bookmakers» ont d’ailleurs abaissé leur cote à 0,5, ce qui signifie que les parieurs ne recevront que la moitié de leur mise s’il s’avère que Meghan sera maman une deuxième fois. Les probabilités d’un heureux événement sont si élevées qu’il ne vaut donc pas la peine de parier!

«Le duc et la duchesse n’ont pas traîné après leur mariage pour fonder une famille et, s’ils avaient la chance de l’agrandir, ce ne serait pas une grande surprise qu’ils fassent une annonce cette année», a déclaré Jessica O’Reilly, du site de paris en ligne Ladbrokes, au journal britannique. Reste à voir si les prochaines semaines donneront raison aux probabilités.

Des tenues révélatrices

Certains éléments donnent à penser que la duchesse cachait peut-être déjà un début de grossesse cet automne lors de son voyage officiel en Afrique. La star de 38 ans, qui aime recycler ses tenues, y a porté deux robes qu’elle avait étrennées au cours de sa première grossesse.

On connaît la fibre écolo de la star, mais ses choix vestimentaires ont ouvert la porte à de nombreuses rumeurs. De plus, Meghan Markle a été photographiée à quelques reprises les mains posées sur le ventre, notamment lors d’une soirée organisée au Royal Albert Hall de Londres, en novembre.

Ce réflexe, dont elle a fait montre à d’innombrables reprises quand elle était enceinte d’Archie,

pourrait signifier qu’elle attend un heureux événement. «Je pense que Meghan aura un bébé très bientôt», a affirmé à «Life & Style» l’ancien assistant de Lady Di, Paul Burrell. «Le compteur

tourne et elle veut au moins deux enfants. D’ailleurs, avez-vous remarqué la façon qu’elle a de nouer ses vêtements autour de sa taille pour camoufler son ventre?»