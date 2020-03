Opération antidrogue à Val-David : deux arrestations

Deux personnes ont été arrêtées lors d’une opération antidrogue à Val-David, dans les Laurentides, en milieu de semaine, dont un homme de 34 ans qui était toujours détenu, vendredi.

L’individu, Mathieu Gilbert, de Val-David, a été arrêté relativement à de la possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, au trafic de stupéfiants, à la possession d’armes à autorisation restreinte et d’armes prohibées, ainsi qu’à l’entreposage négligent d’armes à feu, selon des informations fournies par la Sûreté du Québec, vendredi.

Le suspect a comparu au palais de justice de Saint-Jérôme et est demeuré détenu.

La deuxième personne arrêtée est une femme de 24 ans, de Val-David également. Elle a été libérée sur sommation, a indiqué la SQ.

Lors de la perquisition dans une résidence de la rue Duquette ayant mené à ces arrestations, mercredi, «près de 3350 comprimés de méthamphétamine, plus de 8000 $ en argent canadien, en plus d’argent américain et de pesos mexicains, divers autres drogues (LSD, cannabis, psilocybine, haschich), ainsi que plusieurs armes», ont été saisis.