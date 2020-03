Verglas, pluie et neige sur le Québec vendredi

Un important système dépressionnaire passera au-dessus du Québec jusqu’à samedi, amenant de fortes précipitations sous forme de pluie ou de neige.

Plusieurs écoles de la province sont fermées en raison de la tempête à venir

Vendredi, les régions les plus au sud et le Centre-du-Québec connaîtront de fortes averses, entre 15 et 25 mm environ, mais qui pourront atteindre 40 mm localement dans les Laurentides et en Montérégie.

Environnement Canada estime que du verglas pourrait se former avant midi dans certains secteurs des Laurentides et de la Rive-Nord montréalaise.

La pluie et les températures clémentes pourraient aussi accélérer la fonte des neiges et produire des inondations par endroits.

De forts vents souffleront, principalement dans la vallée du Richelieu, où les rafales pourraient atteindre les 90 km/h.

Le gros de la tempête affectera les régions au nord d’un axe Abitibi-Beauce vendredi en après-midi, même si des risques de verglas pourront apparaitre en matinée dans la région de Québec.

Les régions de la Capitale-Nationale au nord du fleuve Saint-Laurent recevront jusqu’à 15 cm de neige, avec des pointes de 25 cm localement alors qu’au sud, c’est entre 25 et 40 mm de pluie qui sont attendus.

Le vent sera aussi de la partie, puisque des rafales de 70 km/h pourront souffler durant la tempête.

Plus au nord encore, au Saguenay et sur la Côte-Nord, entre 25 et 50 cm sont attendus au sol.