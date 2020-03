Vos incontournables de la journée

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

Nombreuses écoles fermées de façon préventive

Le ministère de l'Éducation a annoncé jeudi que chaque école frappée par un cas avéré de COVID-19 sera fermée pour 14 jours.

Toutefois, de nombreuses établissements scolaires ont annoncé leur intention de fermer leurs portes en raison de la pandémie de coronavirus.

Voyez la liste complète des écoles fermées

Plusieurs établissements fermés

Outre les institutions scolaires, plusieurs événements qui accueuillent plus de 250 personnes sont annulés dont spectacles, conférences et salons.

Du côté de la Ville de Montréal, Valérie Plante a annoncé la fermeture des bibliothèques et arénas jusqu'à nouvel ordre.

Les bourses européenne rebondissent

Les marchés rebondissent à Paris, Londres et en Allemagne au lendemain de séances catastrophiques.

La situation dans le monde

Avec plus de 130 000 personnes contaminées, près de 5000 décès et des infections s'étendant désormais de la Scandinavie à l'Inde, la pandémie bouleverse la vie quotidienne de centaines de millions de personnes avec écoles et lieux publics fermés, déplacements limités, frontières closes, événements sportifs et culturels annulés ou reportés.

Procès d'Éric Michaud

Celui qui a été accusé d'avoir plongé les mains d'un bébé dans une friteuse devrait bientôt connaitre son sort, alors que la délibération du jury dans le cadre du procès est toujours en cours.