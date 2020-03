COVID-19: des directives aux taxis du Québec

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a mis à la disposition des chauffeurs et des voitures taxis une procédure pour limiter la propagation du coronavirus, leur demandant notamment de ne pas travailler s'ils présentent de la fièvre ou de la toux.

Comme le recommandent les autorités de la santé publique, les chauffeurs sont priés de se laver les mains régulièrement, et ce, à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. Il est conseillé de le faire avant de manger, avant de fumer ainsi qu'après s’être mouché et être allé aux toilettes.

Le MTQ leur suggère aussi d’éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, et de nettoyer puis de désinfecter plusieurs fois par jour les équipements utilisés à la fois par les passagers ainsi que par eux, que ce soit les poignées ou les appareils transactionnels.

On leur demande aussi d’avoir à leur disposition des solutions hydroalcooliques, comme du Purell, mais aussi des mouchoirs ou des lingettes désinfectantes.