COVID-19: Peu de risques pour les femmes enceintes

La pandémie de la COVID-19 crée des inquiétudes chez plusieurs, mais particulièrement pour les femmes enceintes et les personnes aux prises avec des maladies chroniques.

Voici donc des réponses à quelques questions que nous avons reçues.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements au sujet de la COVID-19

• À lire aussi: Le gouvernement déclare l’état d’urgence sanitaire

• À lire aussi: L'état d'urgence sanitaire nationale, c'est quoi?

Y a-t-il des risques pour les femmes enceintes ou celles qui allaitent?

«Nous avons peu de données encore à ce sujet. On n’a pas vu de lien entre des séquelles pour l’enfant ou des complications chez la femme enceinte jusqu’à maintenant. Donc on y va avec prudence avec ces affirmations-là, mais pour l’instant, c’est rassurant», explique la pharmacienne Diane Lamarre.

Les personnes qui souffrent maladies chroniques peuvent-elles sortir et aller travailler normalement?

«C’est une question à évaluer au cas par cas. Est-ce que la personne travaille dans un milieu où il y a beaucoup de personnes autour d’elle? Est-ce que les risques d’être en contact avec une personne qui revient de voyage sont importants?», questionne Mme Lamarre.

«Ces personnes ont effectivement un petit niveau de vulnérabilité supérieur. Quand les gens ont deux maladies, on considère qu’ils ont deux fois et demie plus de risques d’avoir la COVID-19. Ce n’est pas une réponse absolue, mais il faut plus de vigilance et ne pas être vraiment en contact avec des gens qui reviennent de voyage ou font de la fièvre.»

Est-ce que me rendre à mon rendez-vous de dialyse en transport adapté pose un risque pour ma santé?

«C’est certain qu’il faut vérifier chaque cas, mais la dialyse est un service essentiel. La personne doit recevoir ce service-là», soutient Diane Lamarre.

«Si la personne s’y rend en transport adapté, c’est un véhicule et une équipe qui est déjà sensible aux risques de contamination. Et cette personne ne passera pas par l’urgence parce que quand les gens vont en dialyse, ils ont un parcours qui est déjà prévu dans l’hôpital. Donc ces mesures-là font en sorte que cette personne devrait aller à sa clinique de dialyse.»

Pour limiter la propagation, est-ce qu’il serait préférable de fermer tous les commerces non essentiels?

«C’est sûr que c’est une option, mais c’est extrême. En ce moment, on n’est pas rendu là dans nos mesures au Québec. Je pense que la priorité de protéger les aînés était justifiée et appropriée. Mais ça pourrait toujours changer dans les prochains jours», répond Diane Lamarre.

Vous avez des questions?

Écrivez-nous à nouvelles@tva.ca