Forcée de travailler malgré un système immunitaire plus fragile

Plusieurs Québécois prennent des médicaments qui les rendent plus susceptibles d’attraper la COVID-19, mais malgré les risques, certains doivent toujours se présenter au travail où ils sont en contact avec des centaines de personnes par jour.

C’est le cas de Véronique Poirier, une inspectrice d’aliments à la Ville de Montréal qui est souvent appelée à se rendre dans des hôpitaux, des CHSLD et des commerces pour son emploi. Bref, des lieux où le risque de contagion est élevé, encore plus pour une personne comme elle, qui doit prendre au quotidien de la médication affectant son système immunitaire.

«Je veux faire du télétravail, mais on m’a dit que c’était impossible, que je devais continuer d’être sur la route. Pourtant, il y a des journées où je peux rentrer dans des immeubles où il y a plus que 250 personnes», s'est inquiétée Mme Poirier, qui souffre de la maladie de Crohn, une maladie chronique assez courante qui s’attaque au système digestif et qui nécessite bien souvent la prise d’un traitement immunosuppresseur.

Depuis qu’elle prend de l’azathioprine, Véronique Poirier arrive à contrôler sa maladie, mais elle remarque en effet qu’elle attrape beaucoup plus souvent le rhume ou la grippe.

En ces temps de crise, le coronavirus représente donc une grande source de préoccupation pour elle.

Laissé pour compte

Après que son employeur lui eut refusé le télétravail jeudi, elle s’est aussitôt tournée vers un médecin de son entourage pour obtenir un papier la contraignant à rester à la maison, le temps de la pandémie. Mais là encore, l’inspectrice en aliments a été déçue.

«On nous a dit que les médecins ne signent des papiers qu’aux gens qui ont des symptômes. Il n’y a aucune indication concernant les gens comme moi. Il y a plein de mesures pour les personnes âgées, mais nous, on est les grands laissés pour compte», a dénoncé Mme Poirier, qui a contacté le «Journal de Montréal» via l’adresse coronavirus@quebecormedia.com.

Elle n’est pas la seule à nous avoir partagé son histoire. Plusieurs personnes qui prennent aussi des médicaments immunosuppresseurs vivent une situation semblable actuellement, les gens qui souffrent de rhumatismes, comme l’arthrose, entre autres.

Préférable de travailler de la maison

Pour la Dre Sasha Bernatsky, rhumatologue au Centre universitaire de santé McGill, il serait préférable que les gens immunodéprimés se mettent en quarantaine dans le contexte actuel.

«Si une personne immunodéprimée a un travail qui implique un contact étroit permanent avec les grands groupes de personnes, ou si la personne doit prendre les transports en commun occupés pour y arriver, elle devrait parler à son employeur. Si le travail à domicile est une option, c’est idéal», a mentionné la médecin.

La Dre Bernatsky a également tenu à envoyer un message aux personnes qui prennent un immunosuppresseur, dont certains pourraient être tentés de cesser leur médication par peur de contracter le coronavirus.

«Une chose qui est soulignée est que les patients ne devraient pas arrêter leurs médicaments immunosuppresseurs si on ne leur a pas dit d'arrêter ces médicaments», a-t-elle insisté.