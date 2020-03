La pandémie comme vous la vivez au jour le jour

À quoi ressemble un samedi de pandémie dans les rues de Montréal et dans les foyers québécois? C'est ce que nos deux journalistes ont voulu savoir.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements au sujet de la COVID-19

• À lire aussi: Le métro de Montréal trop névralgique pour être fermé

• À lire aussi: Le fédéral critiqué pour sa gestion de la crise

À Montréal

Andy St-André a commencé par visiter les anciennes urgences de l'Hôtel-Dieu de Montréal, reconverties en clinique de dépistage de la COVID-19. Des employés s’affairaient justement à construire une unité permettant d’accueillir plus de patients et de les isoler.

Une responsable indiquait que l’achalandage a été raisonnable en ce samedi, alors que les lignes d’information comme le 1 877 644-4545 étaient fort occupées. «Les gens respectent les distances; il y a des cubicules», a-t-elle témoigné.

Quant au centre-ville, les passants se faisaient plus rares qu’à l’habitude. Déjà, plusieurs grands événements sportifs et rendez-vous culturels ont été annulés, ce qui explique le calme malgré le soleil.

Les chauffeurs de taxi, eux, sont nombreux à avoir pris connaissance des mesures préventives que Québec demande à adopter pour limiter la propagation de la COVID-19. Plusieurs d’entre eux s’étaient équipés de petites lingettes désinfectantes et de bouteilles d’alcool.

En quarantaine

Des centaines de Québécois sont en quarantaine – forcée ou volontaire – afin de freiner la contagion du coronavirus.

Kevin Dupont a recueilli commentaires et témoignages de quelques personnes qui ont dû s’isoler :

«Vive la technologie! Épicerie, commandes... On peut tout faire en ligne.»

«On prévoit vraiment faire ce que le gouvernement nous demande: essayer de se mettre en quarantaine pour la sécurité des gens.»

«C'est sûr que c'est long. Netflix, les films et tout, une chance que ça existe!»

«Je suis une personne considérée vulnérable avec maladie chronique, mais c'est pas dans ma personnalité de m'en faire avec ça.»

Deux cas différents

Selon la situation, la Santé publique demande à certaines personnes de respecter une quarantaine.

Pour ceux qui reviennent de voyage, on recommande de rester à la maison et de se laver les mains régulièrement.

La quarantaine forcée, beaucoup plus restrictive, concerne les gens qui ressentent certains symptômes reliés à la COVID-19.

«Il faut s'isoler complètement des autres membres de la famille. Donc, ça veut dire que vous devez demeurer seul dans une pièce fermée, le plus souvent possible, manger et dormir seul dans cette pièce. Lorsque vous devez sortir de votre chambre, vous devez porter un masque. Les gens qui sont avec vous doivent porter un masque aussi. Au niveau des salles de bain, si vous avez une maison avec deux salles de bain, idéalement, réservez la salle de bain à la personne qui est porteuse», résume Marc Hamilton, microbiologiste.