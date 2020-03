Libération d’Edith Blais: Ottawa soulagé

Je viens de parler à Edith Blais et Luca Tacchetto. Je peux confirmer qu’ils sont en sécurité. Je veux remercier mon homologue malien @t_drame et le Président @PresidenceMali, la @UN_MINUSMA, et le Burkina Faso pour leur coopération. Nous avons hâte qu’Édith revienne au Canada.