Québec ferme à son tour ses installations

Le maire de la Ville de Québec Régis Labeaume annonce la fermeture des installations sportives, culturelles et communautaires dès 17h.

«Dans l’état actuel des choses, maintenant que le premier ministre a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour les 10 prochains jours et qu’on a la conviction que dans les prochaines heures, les autorités gouvernementales demanderont aux villes de fermer leurs installations de loisirs, de sports et de vie communautaire, alors j’annonce que la ville de Québec va fermer, dès 17 heures, ses plateaux de sports, de loisirs et de vie communautaire», a indiqué Régis Labeaume.

Les bureaux administratifs de la Ville resteront malgré tout ouverts.