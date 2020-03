Sauvez votre restaurant préféré, achetez une carte cadeau

Sauvez votre restaurant préféré en achetant une carte cadeau que vous utiliserez plus tard: les appels à aider les petits commerces se multipliaient samedi sur Twitter, alors que leur fréquentation est en nette baisse en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.

«Vous pouvez acheter une carte cadeau dans votre restaurant préféré, à utiliser lorsque la situation reviendra à la normale», suggère Danny Meyer, l'un des restaurateurs les plus respectés des États-Unis. Il est notamment propriétaire de la célèbre Gramercy Tavern à New York, fermée à cause du coronavirus.

Le maire de New York a décrété jeudi l'état d'urgence face à l'épidémie, et la vie semblait s'être arrêtée dans cette ville toujours en mouvement.

«Si vous souhaitez aider ceux dont le revenu chute à cause des services perdus, c'est le moment», a-t-il lancé vendredi dans une lettre à ses clients, publiée sur le site internet de son groupe Union Square Hositality Group, juste après l'annonce de la fermeture de ses différents établissements.

Il propose également d'acheter des plats à emporter ou de se faire livrer par «les restaurants qui sont restés ouverts», ou de «faire un don» aux associations.

Depuis, les appels à acheter des cartes cadeaux dans les commerces locaux, pour continuer à consommer sans sortir de chez soi, se sont multipliés.

L'actrice américaine Martha Madison a également appelé à acheter de telles cartes, expliquant que les restaurants «peuvent utiliser l'argent aujourd'hui, et je suis sûre que vous pourrez profiter d'une super soirée dans un mois».

La ville californienne de San Marcos en Californie, a elle aussi encouragé sur son compte Twitter ses habitants à «penser aux commerces locaux lorsqu'ils font des courses».