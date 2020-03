Une chirurgienne est placée en isolement

Une chirurgienne de Montréal, placée en isolement chez elle après avoir été en contact avec une patiente infectée par le coronavirus, exhorte les citoyens à respecter les mesures de santé publique.

« En tant que membre de la société, soyez responsables. On ne peut pas dire que ça arrivera juste aux autres », insiste la Dre Amélie Foucault, chirurgienne à l’hôpital Notre-Dame, à Montréal.

« On est mieux de prévenir que de se retrouver dans une situation où le système de santé est dépassé », ajoute-t-elle.

Chirurgienne générale, Amélie Foucault ne peut plus travailler parce qu’elle a été placée en isolement par la santé publique, la fin de semaine dernière.

On l’a informée qu’une de ses patientes, vue récemment dans une clinique, était infectée par le coronavirus.

« Ça prouve que le système de la santé publique fait son devoir d’essayer d’isoler la contamination », croit la docteure, jointe par téléphone.

« Ça m’a prise par surprise, avoue-t‐elle. C’est difficile à croire au début, je suis chirurgienne. Mais ça renforcit le fait que c’est arrivé. Si on s’en occupe, on pourra contenir [la pandémie]. »

Par souci de confidentialité, le nom de la patiente en question ne lui a pas été révélé.

À prendre au sérieux

« Étant jeune et en bonne santé, je ne m’inquiète pas trop, mais je suis les recommandations », dit la trentenaire.

« Ce serait une mauvaise idée de prendre ça à la légère », ajoute la médecin.

Ainsi, la Dre Foucault a dû annuler les opérations prévues durant deux semaines. Elle a aussi reporté des rendez--vous et transféré des gardes à des collègues.

Mis à part un peu de paperasse, elle ne peut pas vraiment travailler. Comme elle est payée à l’acte, elle ne reçoit aucun revenu durant ce temps.

« Je ne peux pas opérer par télémédecine, on n’est pas encore rendus là », dit-elle, tout en gardant le moral.

« Quand bien même je serais fâchée, ce ne serait pas très productif. »

Prenant l’isolement au sérieux, elle ne sort plus de chez elle. Des proches lui apportent des vivres qu’ils déposent à sa porte.

« On a tous un impact. Si on est mis en isolement, on le respecte », dit-elle.