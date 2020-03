Une interdiction de visite difficile à accepter pour certains Québécois

Si les Québécois disent comprendre l’annonce de Québec d’interdire les visites dans les hôpitaux et les CHSLD de la province, certains continuent tout de même de s’y rendre.

C’est notamment le cas au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) où des gens se sont vu refuser l’entrée samedi.

Pour contrôler ses points d’accès, le CHUM a campé ses différents points d’entrée de garde de sécurité.

Mais les Québécois persistent et signent, alors qu’ils sont nombreux à souhaiter pouvoir rendre visite à leur proche une dernière fois pour leur remettre des effets personnels, entre autres.

«Je veux juste voir mon père et on me refuse l’accès. Ce n’est pas facile, mais on essaye de rester forts, moi et ma famille. Mon père a toujours été là pour moi et je veux juste lui rendre la pareille», raconte une de ses personnes dont le paternel a récemment fait un infarctus.

«On refuse des accompagnateurs et non seulement ça, je dois attendre. Il faut que je reste dehors, plaide un autre homme. Il faut quand même se plier aux restrictions. Ce n’est pas agréable, mais on n’a pas le choix.»

Le CHUM a précisé que personne n’est admis dans l’édifice, mais que le centre hospitalier compte éventuellement assouplir ses règles pour des raisons humanitaires.

Un protocole de filtration pour les visiteurs doit être mis en place à cet effet.

Québec agit rapidement

À Québec les hôpitaux et les CHSLD n’ont pas tardé à mettre en branle les nouvelles mesures imposées par le gouvernement Legault.

Si elles disent comprendre la raison pour laquelle Québec a implanté ces mesures, une certaine inquiétude était ressentie chez les personnes âgées.

«Je pense que M. Legault a pris une bonne [décision] parce que les 70 ans et plus on est des personnes fragiles et vulnérables», mentionne une dame du haut de son balcon.

Un homme qui dit être habitué d’aller rendre visite à sa mère compte multiplier les appels téléphoniques pour lui parler.

«Ma mère a presque 92 ans et elle aime ça quand on va la voir. Ça va être un petit difficile autant pour elle que pour nous, mais que voulez-vous, on n’a comme pas le choix», dit-il.

Chose certaine, la priorité demeure la santé des personnes âgées et des personnes malades.