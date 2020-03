Une Québécoise vit dans la peur à Seattle

Une Québécoise expatriée à Seattle se dit inquiète de se trouver dans l’épicentre de la COVID-19 aux États-Unis.

« C’est beaucoup l’incertitude qui nous fait peur », souffle Marie-Claude Bourque, une enseignante et auteure québécoise, qui vit à Seattle depuis dix ans.

Cette incertitude provient surtout du peu de tests menés pour détecter la COVID-19 chez les quelque 700 000 habitants de cette grande ville américaine.

Tests rares

« C’est pratiquement impossible de subir des tests. Ce qui est difficile, c’est qu’on ne sait pas qui peut avoir le virus ou non », confie la femme de 53 ans.

L’État de Washington, où se trouve Seattle, compte plus de 560 cas confirmés de coronavirus et déjà 37 morts, selon les autorités.

Mme Bourque raconte que l’État américain manque de tests et que ceux-ci ne sont devenus gratuits que récemment, avec un billet du médecin.

Le fils de 18 ans de Mme Bourque a récemment attrapé ce qu’elle croit être la grippe, mais elle n’a toujours pas pu en avoir le cœur net.

Comme au Québec, les événements de plus de 250 personnes ont été interdits à Seattle. De plus, les écoles y ont aussi été fermées pour deux semaines.

Il était temps, selon Mme Bourque, qui enseigne la science au secondaire, car son établissement manquait de désinfectant pour les mains, et de moins en moins d’employés venaient y travailler, craignant d’être infectés.

Voyage annulé

La Québécoise a aussi annulé un voyage prévu au Québec le mois prochain pour venir voir sa mère afin d’éviter de prendre le risque de propager ou de contracter le virus.

Privée de travail pour deux semaines, elle s’isole à la maison. Elle n’est pas seule, dit-elle, car sa ville est « beaucoup plus tranquille » et les restaurants et cafés sont déserts.