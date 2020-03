Vin Diesel devient un super soldat dans «Bloodshot»

Bien loin de la franchise «Rapides et dangereux», Vin Diesel revient à ses premières amours, les films d’action avec «Bloodshot», une histoire de science-fiction à haute teneur en adrénaline. Voici ce qu’il faut savoir du long métrage.

Adaptation du «comic» américain éponyme et premier film d’une saga si les résultats sont au rendez-vous, «Bloodshot» suit Ray Garrison, un soldat qui vient d’être tué. Ramené à la vie grâce à la technologie de la compagnie RST, il est désormais baptisé Bloodshot (littéralement «injecté de sang»). Des injections de composantes de nanotechnologie l’ont rendu quasiment invulnérable – comme un superhéros – et RST, à chaque fois qu’elle le ressuscite, change ses souvenirs. Bloodshot part donc à la recherche de la vérité.

Empathie

C’est la recherche de la femme qu’il aime qui motive Ray, personnage de BD le plus populaire chez les soldats américains. De fait, chacune de ses décisions lors de ses missions le fait douter. Pour Vin Diesel, l’empathie que ressentent les spectateurs pour Ray est particulièrement tangible. «Ce personnage, a-t-il indiqué, peut se concentrer uniquement sur sa mission, mais le public sait que la compagnie l’exploite. Les motifs de Ray sont légitimes et c’est pour cette raison que les spectateurs souhaitent qu’il obtienne ce qu’il veut.»

Casting

Le choix de Vin Diesel s’est fait... grâce à son fils. Bien sûr, l’acteur a des liens étroits avec le producteur Neal H. Moritz avec qui il travaille depuis des années sur la franchise «Rapide et dangereux», mais ce n’est pas pour cette raison qu’il a accepté le rôle. «Vin est passé dans nos bureaux et nous l’avons emmené dans la pièce dédiée à nos projets et dans laquelle se trouve tout le ¨concept art¨ [maquettes, dessins, scénarios illustrés et autres supports visuels initiaux, NDLR]. Vincent, le fils de huit ans de Vin était avec son père. Il était fasciné par ce qu’il voyait et posait énormément de questions sur les différentes scènes. Vin m’a laissé parler avec son fils pendant tout ce temps. Ensuite, alors que nous nous dirigions vers la porte, Vincent a attrapé son père par sa chemise et lui a dit: ¨Papa, je veux vraiment que tu sois Bloodshot!¨ Et voilà!», a raconté le réalisateur David S. F. Wilson.

Cascades

Les cascades, qu’il s’agisse de combats ou de poursuites en voiture ou à moto, sont les plus réalistes possible. «Dave voulait vraiment que tout soit le plus réel possible. Nous avons eu la chance d’avoir les meilleurs cascadeurs au monde, des personnes avec lesquelles j’ai travaillé sur bon nombre des films de ¨Rapides et dangereux¨. Il y a énormément de combats, de cascades avec des voitures et avec des motos dans ce film. Eiza González, Sam Heughan et Vin Diesel se sont entraînés intensivement, nous avons donc pu filmer le plus possible de scènes au lieu de les rendre par ordinateur», a expliqué Neal H. Moritz.

Décors

«Dave a abordé ce film d’un point de vue scientifique plutôt que d’un point de vue de science-fiction, a détaillé le producteur Toby Jaffe. Il a abordé l'histoire comme si elle se passait dans notre monde d’aujourd'hui et l'a poussée juste un peu au-delà de notre réalité. Il a créé une présentation visuelle très frappante, dans laquelle il a incorporé son intérêt pour la science combiné à sa perspective visuelle unique, perfectionnée au fil des ans dans le monde du jeu vidéo.»

«Bloodshot» a pris l’affiche à travers le Québec vendredi.