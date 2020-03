Bref arrêt de service sur la ligne jaune

À peine quelques minutes après avoir annoncé un arrêt de service sur la ligne jaune du métro de Montréal, entre les stations Berri-UQAM et Longueuil, qui devait durer environ une heure, la Société de transport de Montréal (STM) s'est ravisée.

Arrêt ligne JAUNE entre Longueuil et Berri-UQAM. Inter. services d'urgence. Reprise prévue vers 21h20. #stminfo F — Ligne Jaune (@stm_Jaune) March 16, 2020

De plus, elle avait indiqué que les trains de la ligne orange et de la ligne verte n'effectuaient aucun arrêt à la station Berri-UQAM, mais une dizaine de minutes plus tard, la STM a indiqué, sur son compre Twitter que le service était normal sur les lignes jaune, orange et verte.